Chismes deportivos: Del rifle de 'Chito' Vera al bóxer de Rojas encienden el feriado

Los deportistas ecuatorianos fueron protagonistas del fin de semana con videos, fotos y polémicas que dieron de qué hablar.

Luego de la caza, con su rifle en mano y junto al cazador Cameron Hanes en Oregon.

El feriado dejó más que descanso y colada morada. Mientras unos aprovecharon para desconectarse, otros hicieron noticia, y no precisamente dentro de la cancha. Entre fotos que encendieron las redes, guaguas de pan con forma dudosa y una polémica que dividió a los fans, los deportistas ecuatorianos se robaron el protagonismo del fin de semana largo.

Fue una mezcla curiosa: un poco de glamour, algo de humor y hasta polémica, recordando que ellos también dan de qué hablar fuera del uniforme.

Y aunque algunos fueron más virales que otros, lo cierto es que el feriado tuvo de todo: Halloween, harina en el rostro, tatuajes con historia y una caza que no cayó nada bien. Aquí, los chismes deportivos que calentaron las redes cuando el país apenas empezaba a bajar el ritmo.

Chito y su día de caza en Oregon

El peleador ecuatoriano de UFC, Marlon “Chito” Vera, volvió a ser tendencia, pero esta vez por razones fuera del octágono. Con una música de Juan Luis Guerra: 'Ojalá que llueva café en el campo', el deportista compartió imágenes de su jornada de caza de un alce en Oregon, Estados Unidos, incluyendo escenas que involucran arma, sangre y pieles.

Las reacciones no tardaron: más de seis mil comentarios, en su mayoría críticos. Incluso varios fans le dijeron que dejaban de seguirlo; sobre todo los defensores de animales.

En las imágenes se aprecia que no estuvo solo, fue acompañado de más personas, quienes se encargaron de postear lo que hicieron después de cazar al animal.

Tras su reciente derrota ante Aiemann Zahabi durante el UFC Fight Night de Vancouver, los fanáticos esperaban verlo levantarse con fuerza… pero no precisamente de esta forma. De manera, que algunas páginas de Instagram mostraron su rechazo con posteos sobre el tema.

Joao Rojas, 'on fire'

El jugador de Barcelona SC, Joao Rojas, encendió las redes sociales con una foto en la que deja ver un poco de más: parte del bóxer y sus tatuajes a la vista. La publicación desató una avalancha de comentarios con emojis de fuego y corazones, algunos de ellos pidiendo permiso a la “Samba Alvarado”, su esposa.

Lo cierto es que uno de sus tatuajes tiene un profundo significado personal, relacionado con un diagnóstico médico que cambió su vida por completo.

LDU en modo panaderos

En vísperas del Día de los Difuntos, algunos jugadores de Liga Deportiva Universitaria se metieron a la cocina del club para preparar sus propias guaguas de pan.

El resultado fue tan curioso como divertido: figuras con cabezas más grandes que el cuerpo, brazos desproporcionados y hasta “deditos” decorativos. Claramente, su talento no parece estar en la repostería, pero eso no impidió que disfrutaran su creación con la tradicional colada morada.

IDV gozó el Halloween

El feriado también se vivió con buen humor en Independiente del Valle. El club aprovechó Halloween para soltar tensiones y celebrar a lo grande con disfraces, bromas y colada morada. A modo de chiste, piblicaron a Junior Sornoza con un atuendo “terrorífico” para conmemorar la fecha, provocando risas entre sus compañeros y fanáticos.

“Sustos, emoción, creatividad y trabajo en equipo”, escribieron en las redes oficiales del club, donde compartieron imágenes del festejo. La actividad dejó claro que en Independiente del Valle no solo hay disciplina y fútbol, sino también camaradería y sentido del humor.

