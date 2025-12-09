Censo de flamingos 2025: la guía de Galápagos para ver esta ave única
El censo 2025 confirmó la presencia de 246 flamingos en Galápagos y reveló los mejores puntos para observar a esta especie
El flamingo de Galápagos, una de las aves más emblemáticas del archipiélago, vuelve a ser protagonista tras el censo 2025, que confirmó la presencia de 246 ejemplares en distintas lagunas de las islas. Más allá de los datos científicos, este monitoreo también permite identificar los mejores puntos para observar a esta especie única en el mundo.
El levantamiento de información fue publicado el 9 de diciembre por el Ministerio de Ambiente y Energía, junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, como parte de un seguimiento que se ejecuta de manera ininterrumpida desde 1996.
¿Cuántos flamingos hay actualmente en Galápagos?
El registro oficial contabilizó:
- 224 flamingos adultos
- 8 juveniles
- 14 indeterminados
Estos 246 individuos fueron observados en 22 lagunas índice distribuidas en diferentes islas del archipiélago. Según las autoridades, esta cifra se mantiene dentro del promedio histórico de la última década, que bordea los 230 individuos, lo que evidencia una población estable.
Dónde ver flamingos en Galápagos: el punto con mayor concentración
El sitio con mayor presencia de estas aves en 2025 fue Quinta Playa, ubicada en la isla Isabela, donde se registraron 162 flamingos. Este lugar se consolida, una vez más, como el mejor punto de observación natural para quienes desean apreciar a estas aves en su hábitat.
El conteo inició desde las 05:30, con el desplazamiento del personal técnico y guardaparques hacia los cuerpos de agua, y se ejecutó a las 10:00 bajo un protocolo sincronizado que evita duplicaciones y garantiza la precisión del registro.
Por qué la población se mantiene estable
Según el Ministerio de Ambiente, la estabilidad poblacional de los flamingos responde a condiciones ambientales favorables, especialmente:
- Niveles adecuados de agua en las lagunas
- Buena disponibilidad de alimento
- Ecosistemas que se mantienen funcionales en esta época del año
Estos factores han permitido que la especie conserve su presencia en los humedales más importantes del archipiélago.
Un censo que va más allá del conteo
El monitoreo no solo mide la cantidad de flamingos. También recopila información sobre:
- El estado de los nidos
- La presencia de otras aves costeras
- La turbidez y nivel del agua
Las condiciones físico-ambientales de las lagunas
Este seguimiento permanente permite anticipar amenazas, como cambios climáticos o la presencia de especies introducidas, y ajustar de forma rápida las estrategias de conservación.
Un tesoro natural que sigue bajo protección
El flamingo de Galápagos (Phoenicopterus ruber) es una de las especies más representativas del archipiélago y su conservación es una prioridad. El Ministerio de Ambiente y el Parque Nacional Galápagos reiteraron que continuarán reforzando las acciones de monitoreo y protección para garantizar la permanencia de esta ave única.
