Censo de flamingos 2025: la guía de Galápagos para ver esta ave única

El censo 2025 confirmó la presencia de 246 flamingos en Galápagos y reveló los mejores puntos para observar a esta especie

Un guardaparque realiza el conteo de flamingos en una de las lagunas de Galápagos durante el censo 2025, que confirmó la estabilidad de esta especie emblemática.

El flamingo de Galápagos, una de las aves más emblemáticas del archipiélago, vuelve a ser protagonista tras el censo 2025, que confirmó la presencia de 246 ejemplares en distintas lagunas de las islas. Más allá de los datos científicos, este monitoreo también permite identificar los mejores puntos para observar a esta especie única en el mundo.

El levantamiento de información fue publicado el 9 de diciembre por el Ministerio de Ambiente y Energía, junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, como parte de un seguimiento que se ejecuta de manera ininterrumpida desde 1996.

RELACIONADAS Galápagos impulsa alianza espacial para educación y exploración científica

¿Cuántos flamingos hay actualmente en Galápagos?

El registro oficial contabilizó:

224 flamingos adultos

8 juveniles

14 indeterminados

Estos 246 individuos fueron observados en 22 lagunas índice distribuidas en diferentes islas del archipiélago. Según las autoridades, esta cifra se mantiene dentro del promedio histórico de la última década, que bordea los 230 individuos, lo que evidencia una población estable.

Dónde ver flamingos en Galápagos: el punto con mayor concentración

El sitio con mayor presencia de estas aves en 2025 fue Quinta Playa, ubicada en la isla Isabela, donde se registraron 162 flamingos. Este lugar se consolida, una vez más, como el mejor punto de observación natural para quienes desean apreciar a estas aves en su hábitat.

El conteo inició desde las 05:30, con el desplazamiento del personal técnico y guardaparques hacia los cuerpos de agua, y se ejecutó a las 10:00 bajo un protocolo sincronizado que evita duplicaciones y garantiza la precisión del registro.

El censo 2025 registró 246 flamingos en las lagunas de Galápagos. cortesía

Por qué la población se mantiene estable

Según el Ministerio de Ambiente, la estabilidad poblacional de los flamingos responde a condiciones ambientales favorables, especialmente:

Niveles adecuados de agua en las lagunas

Buena disponibilidad de alimento

Ecosistemas que se mantienen funcionales en esta época del año

RELACIONADAS Galápagos busca reforzar la protección del lobo marino

Estos factores han permitido que la especie conserve su presencia en los humedales más importantes del archipiélago.

Un censo que va más allá del conteo

El monitoreo no solo mide la cantidad de flamingos. También recopila información sobre:

El estado de los nidos

La presencia de otras aves costeras

La turbidez y nivel del agua

Las condiciones físico-ambientales de las lagunas

Este seguimiento permanente permite anticipar amenazas, como cambios climáticos o la presencia de especies introducidas, y ajustar de forma rápida las estrategias de conservación.

Un tesoro natural que sigue bajo protección

El flamingo de Galápagos (Phoenicopterus ruber) es una de las especies más representativas del archipiélago y su conservación es una prioridad. El Ministerio de Ambiente y el Parque Nacional Galápagos reiteraron que continuarán reforzando las acciones de monitoreo y protección para garantizar la permanencia de esta ave única.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!