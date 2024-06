Tomar café podría disminuir mortalidad en personas sedentarias, dice investigación

Se ha demostrado que el sedentarismo es un factor clave en el desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Sin embargo, existen evidencias claras de que el consumo de café puede tener beneficios para la salud de las personas que llevan una vida sedentaria. No obstante, las interacciones entre el tiempo que se pasa sentado diariamente y el consumo de café en relación con la mortalidad siguen siendo poco conocidas.

Un estudio reciente, publicado en abril de este año en el portal de Salud Pública BMC, se propuso abordar esta cuestión. El objetivo fue evaluar las asociaciones tanto independientes como conjuntas entre el tiempo diario sentado y la ingesta de café con la mortalidad por diferentes las causas y enfermedades cardiovasculares en adultos. Este estudio tenía como referencia a los ciudadanos norteamericanos.

RELACIONADAS Bombons ingresa al mercado europeo y supermercado local

Los datos se recopilaron a través de entrevistas y exámenes físicos entre 2007 y 2018, con una muestra de 10.639 participantes. El tiempo diario sentado fue auto definido y la ingesta de café se obtuvo a partir de recordatorio del consumo de 24 horas.

Del total de participantes, se registraron 945 muertes, 284 de las cuales fueron debido a enfermedades cardiovasculares durante el seguimiento de hasta 13 años. Los análisis multivariables mostraron que estar sentado más de 8 horas al día se asoció con mayores riesgos de mortalidad por diferentes las causas, en comparación con aquellos que permanecieron sentados menos de 4 horas al día.

Métodos como el café filtrado o de prensa francesa pueden ser más saludables que los cafés instantáneos o expreso con aditivos. canva

Estos son los resultados de la investigación sobre el consumo de café

Brunch: 6 lugares en Quito y Guayaquil para disfrutar de esta rica comida Leer más

Además, los participantes con más alto consumo de café mostraron riesgos reducidos de mortalidad en comparación con los no consumidores de café. En particular, los análisis conjuntos revelaron que los no bebedores de café que permanecían sentados seis horas o más al día tenían 1.58 veces más probabilidades de morir por cualquier causa que los bebedores de café que permanecían sentados menos de seis horas al día, indicando que la asociación entre el sedentarismo y la mortalidad aumentada solo se observó en adultos que no consumían café.

Este estudio identificó que el comportamiento sedentario durante más de 6 horas al día, cuando no se acompaña de consumo de café, está fuertemente asociado con un mayor riesgo de mortalidad.

Recordemos que gracias a sus componentes, el café puede ofrecer una protección contra el Parkinson, diabetes tipo 2, las enfermedades hepáticas, el cáncer de hígado, los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares.

(Lee también: Don Marcelo Valverde, fallece el 'culpable' del exquisito aroma a café de Zaruma)

¿Cómo evitar el sedentarismo?

Más allá de este estudio o si usted consume cafeína, recuerde que es importante realizar intervalos de descanso en su área de trabajo. Trate de levantarse, estirar las piernas o caminar para relajar su cuerpo por estar tanto tiempo sentado en la misma posición.

5 recomendaciones para un café saludable

Opta por café orgánico para evitar pesticidas y otros químicos. Limita la cantidad de azúcar añadida o usa alternativas naturales como la stevia o el jarabe de arce en pequeñas cantidades. Los endulzantes artificiales pueden tener efectos negativos sobre la salud. Considera leches vegetales sin azúcar añadido como la de almendra, coco, avena o soya. Si prefieres leche de vaca, opta por versiones descremadas o bajas en grasa. Agregar una pizca de canela puede mejorar el sabor y aportar antioxidantes. Mantén tu consumo diario de café dentro de límites saludables, generalmente entre 1 a 3 tazas, dependiendo de tu tolerancia a la cafeína.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!