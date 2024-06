Brunch: 6 lugares en Quito y Guayaquil para disfrutar de esta rica comida

Seguramente todavía te encuentras en la indecisión de qué darle a papá por su día. Es normal que te preocupes por no encontrar el obsequio indicado, más aún si no desesa regalarle algo tan trillado como corbatas, camisas o jarros. Las opciones son reducidas, pero no es imposible ser creativo ¿Qué tal si en vez de festejarlo con un almuerzo o cena, te inclinas por compartir con él un brunch?

Sí, así como lo lees. Un brunch es un desayuno tardío que usualmente se sirve de 11:00 a 13:00. Incluso, ciertos lugares ofrecen cocteles además del potaje mañanero. SEMANA seleccionó algunos sitios que sirven estos menús, que son buscados por muchos comensales.

En Lavanda Café prueba el desayuno francés con un café de lavanda Karina Defas

Lavanda Café, Quito



En la tranquila calle Irlanda se encuentran Ruth Vera y David Genè, una pareja de esposos que han fusionado sus culturas (Ecuador, España y Francia). Así nace Lavanda Café.

El sitio es una joyita para los que quieren darse un brunch de nivel y guardar la línea. Ellos han creado un menú nutritivo sin dejar a un lado el sabor.

Entre los platos más cotizados está el desayuno español, que cuenta con omelette de jamón serrano, rebanadas de ‘pa amb tom´quet’ (pan con tomate), un bowl de frutas picadas y un café manchado, todo a $ 9. Otro es el desayuno francés, que consta de un ‘croque-madame’ que se compone de tostadas, jamón serrano, queso mozzarella, mantequilla ‘noisette’ (mantequilla marrón) y dos huevos fritos. Incluye bowl de frutas y chocolate caliente ‘mont Saint-Michel’. Su precio es $ 9.

Dato adicional: Si le das una oportunidad a este lugar, no te vayas sin probar el café de lavanda, las galletas de arándanos con lavanda y las de pistacho con chispas de chocolate y sal marina. ¡Las querrás pedir de nuevo!

Macchiata Brunch & Pizza, Quito



En la Francisco de Orellana (Cumbayá) hay un pequeño y acogedor lugar, donde el personal lo recibe y lo atiende con una sonrisa. Hace dos años, el restaurante Macchiata abrió las puertas para servir brunch de autor y pizza.

“Nuestro brunch es súper creativo, fusionamos recetas italianas con ingredientes locales, creamos platos innovadores”, cuenta Ricardo Villamil, dueño del sitio. Uno de los platos preferidos de los comensales nacionales y extranjeros es el tigrillo burrata, una mezcla de masa de verde acompañada de queso burrata, en un balance perfecto entre ambos ingredientes. Cuesta $ 11,99.

También destaca la trilogía Macchiata: maduro relleno de queso envuelto de prosciutto, llapingacho con huevo de codorniz y salchicha italiana, y muchín de yuca con queso mozzarella bañado en salsa de champiñones. Su precio es $ 11,99.Estos son algunos de los platillos que los han llevado al tercer puesto en TripAdvisor y a ganar el premio Travelers Choice 2023-2024, en Quito.

Dato adicional: Si desean algo dulce para su paladar, pruebe los pancakes de pistacho. ¡No se van a arrepentir!

La bakery no es solo famosa por sus postres también por sus miti Karina Defas

La Bakery, Quito



Desde 2014, Quito conoce muy bien La Bakery, donde hay comensales de todas las edades. El ambiente de este sitio, lleno de vida y movimiento, simula un lugar de picnic que está abierto a toda hora.

“Empecé haciendo postres para mis conocidos”, cuenta Verónica Borja, propietaria del lugar. De los postres pasaron a los desayunos, y ahora tienen ambos en el menú. Todos los postres de la carta encantan a cualquiera, pero en cuanto al brunch, los platillos preferidos de los clientes son los huevos benedictinos y el tigrillo. Al ver que muchos pedían ambos platos para compartir, se le ocurrió la idea de combinarlos. Así nació el miti: una fusión entre lo dulce y lo salado con lo mejor de los dos mundos, ¡a lo Hannah Montana! Tiene un precio de $ 9,99. La recomendación de Verónica es acompañar este platillo con un buen café o un jugo fresco.

Dato adicional: Del miti hay muchas variaciones en el menú. Si desea algo nuevo, inclínese por el verdedictino o el pesto.

Sailor coffee es el lugar indicado para pedir el café que quieras Miguel Canales

Sailor Coffee, Guayaquil



Es el sitio más ‘instagrameable’ de Samborondón. Desde que entra, es como si estuviera en una cafetería con ambiente de otro país. ¿Lo más increíble de todo? Tiene una cantidad infinita de variaciones de café y todas vienen decoradas con frases hechas con cocoa en polvo. Ellos utilizan proveedores de fincas ecuatorianas que manejan con detalle el cultivo y la producción.

Sailor Coffee es un lugar para quienes son fanáticos de la cafeína y disfrutan de grandes festines. Una de esas preparaciones es el montubio. Hecho con verde, queso manaba, pedazos de maduro acompañados de lomito salteado y dos huevos. Toda esta combinación se la sirven en una sartén caliente con una base de madera ¡Cuidado se quema! Su precio es $ 11.

Andrea Salgado, propietaria del sitio, dice: “Queremos que Sailor se sienta como un oasis. Un lugar al que vas a escuchar buena música en compañía de amigos y familia”.

Dato adicional: Ellos tienen su propia mercadería, que consiste en vasos de café reusables de cerámica, jarros, hasta coloridos planificadores.

Entre Tigrillos, Bolones y sal prieta se mueve Tinta café Miguel Canales

Tinta Café, Guayaquil



Si lo que busca es un lugar donde comer las delicias nacionales en un ambiente lujoso y cómodo, este es el sitio indicado para usted. A veces lo simple es lo mejor y eso lo deja en alto Tinta Café.

Sus platos típicos, conocidos por muchas familias en sus hogares, no pasan desapercibidos. “Tinta Café se destaca por nuestro tigrillo manaba”, revela Emily Tello, administradora del sitio. “La combinación entre lo crujiente y la cremosidad de sus ingredientes es algo que encanta”, añade. Cuesta $ 7,90.

Otros platillos que puede disfrutar aquí son los bolones mixtos y los de sal prieta, que llaman la atención por su vistoso color anaranjado.

Datos adicionales: Es un sitio que tiene el ambiente ideal para llevar un libro o pedir prestado uno de los que están en exhibición para disfrutar de la tranquilidad del lugar. Además, recientemente ajustaron el menú según las recomendaciones de varios clientes. Pregunte cuáles.

El ambiente acogedor de Lobo de bosque es una de sus prioridades a la hora de servir un brunch Miguel Canales

Lobo de Bosque, Guayaquil



Al momento de poner un pie en el lugar siente un aura de calidez que lo embriaga hasta hacerlo sentir relajado sin haber pedido nada. Rodeado de ramas de árboles, cojines de terciopelo y colores alusivos a la naturaleza es como recibe Lobo de Bosque a sus clientes. “El ambiente, la atención y una comida de calidad: en Lobito creemos que esas son las tres cualidades primordiales para tener éxito en un brunch”, puntualiza Raquel Ochoa, propietaria de la cafetería.

Si decide ir a este sitio, opte por los bolones rotos. Elaborados con masa de verde hervida en agua para una textura suave, dos huevos fritos encima y a un costado pedazos desmenuzados de bondiola de cerdo. Cuesta $ 7,85. En cuanto a las bebidas, arriésguese y acompáñelos con un cereal latte frío o el menta latte caliente. Otros platos cotizados son el tigrillo burrata, el waffle de choclo con pollo y los huevos pochados.

Dato adicional: No se olvide de pedir el menú de la temporada para que pruebe platos nuevos y pregunte cuándo hay talleres, como de cerámica, pintura en lienzo, entre otros.

