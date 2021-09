En busca de un donante de sangre para su perro

“Mi perro amado está muy enfermo y necesitamos un perro mediano o grande que pueda donarle sangre. Si alguien puede ayudarnos para que Rocco mejore se los agradecería muchísimo”. El mensaje subido por Jorge Vargas a su cuenta de Twitter recibió inmediata respuesta.

Muchos seguidores comenzaron a compartir los mensajes y no faltaron quienes ofrecieron a sus canes para la transfusión. “Al momento, tenemos un par de opciones. A los candidatos hay que hacerles un hemograma antes de poder considerarlos aptos. Les contaré cuando tengamos novedades”, decía otro mensaje de este profesor de Inglés y Química, de 29 años.

Sus amigos, la veterinaria en que era atendido y un refugio de animales se ofrecieron para ayudar en el caso de este schnauzer de 11 años, al que se le detectó una anemia severa e insuficiencia renal.

Recuerda que fue en una madrugada cuando la mascota, que aparentaba hasta ese momento una buena salud, presentó una hemorragia. “Tuvimos que internarlo”, recuerda Jorge. Cuatro días estuvo en la veterinaria, pero no resistió. “A partir de este tuit mucha gente me contactó para ayudarnos. Muchas gracias. Roquito no lo logró, pero se fue feliz, en su colchita y en mis brazos”, escribió en redes a quienes seguían el caso.

Rocco estuvo internado cuatro días. Requería de una transfusión de sangre. Cortesía

Reconoce que nunca antes había escuchado sobre una transfusión de sangre en perros, por lo que lo primero que se le ocurrió cuando le dijeron que debía conseguir un donante fue pedir ayuda en las redes sociales.

Doris Rojas Argüello, la veterinaria que atendió a Rocco, explica que la medicina transfusional se utiliza en anemias no regenerativas, en hematocritos menores al 25 %, en una enfermedad renal crónica y en hemoparásitosis. También se recomienda en pacientes con enfermedades oncológias en las que haya un compromiso medular.

Pero para poder ser donante, los canes deben cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que pese más de 25 kilogramos, que tenga más de dos años, que esté vacunado y desparasitado, además que no tenga antecedentes de enfermedad grave y que no esté ingiriendo medicación (excepto desparasitación).

Rocco vivió 11 años junto a Jorge. Fue internado con anemia y con insuficiencia renal crónica. Cortesía

Existen países en los que hay incluso establecidos bancos de sangre para mascotas. Según el Banco de Sangre Animal, situado en Barcelona, que cuenta con colaboraciones en muchos otros centros veterinarios repartidos por España), cada mes recibe unas 120 donaciones sanguíneas de perros y gatos. En 2018, México también instaló su primer banco de sangre. Allí se hace una tipificación sanguínea y se tienen reservas para casos de emergencia. Aunque es poco difundido este procedimiento, es en muchos casos necesarios para salvarles la vida.