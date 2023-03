Sin importar las decenas de años que pasen, todo reencuentro con un familiar, amigo o mascota es un suceso emotivo que genera mucha nostalgia y felicidad. La ausencia de los seres que apreciamos hace que los valoremos más y un encuentro con ellos se vuelve algo indescriptible y más, cuando se creía imposible.

Es por eso que EXPRESO te comparte cinco reencuentros que generaron mucha alegría en el mundo:

Tras ser separadas por la Segunda Guerra Mundial, dos hermanas se reúnen

Annie Ijpelaar y Sheila Fry, son dos hermanas que fueron separadas y dadas en adopción al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de 75 años, por fin lograron encontrarse.

Durán: Comerciante secuestrado fue rescatado y se reencontró con su familia Leer más

Todo empezó cuando la nuera de Sheila, Karen, recibió un mensaje del hijo de Annie, Marc, quien quería descubrir el origen de su madre a través del rastreo de sus parientes perdidos. El año pasado, ambas hermanas se hicieron una prueba de ADN que confirmó que estaban emparentadas y se reunieron en los Países Bajos. Hoy en día, son como una sola.

El padre biológico de ambas era un soldado canadiense que luchó en la Segunda Guerra Mundial y participó en la liberación de los Países Bajos de la ocupación nazi.

Una mascota desapareció y volvió a casa después de ocho años

Una mujer en Kansas, Estados Unidos y sus dos hijos se alegraron con el regreso de su mascota Roscoe, un beagle que desapareció en el 2015 sin dejar rastro.

Volver al futuro: el elenco se reúne tres décadas después Leer más

La ausencia del animal dejó tanto dolor en la familia, que duraron mucho tiempo buscando su paradero con carteles y fotografías en redes sociales. A pesar de que el perro portaba una placa con los datos de la familia, nadie se encargó de regresar al peludo a casa.

En enero de este año, una pareja encontró al beagle en el estado de Idaho, a unos mil kilómetros de Kansas, e inmediatamente se contactaron con la familia del can porque aún conservaba su placa.

Después de ocho años de su desaparición, moviendo su cola de manera desesperada, el perro se reencontró con sus dueños. La familia todavía no puede creer que Roscoe haya regresado a sus vidas, están felices de que haya regresado a casa y, por supuesto, agradecidos con quienes lo encontraron y lo devolvieron.

El elenco de 'Sabrina, la bruja adolescente' se volvió a reunir

Anécdotas y nostalgia por los 60 años de graduación aguirrenses Leer más

Amantes de la reconocida cinta de los años 90, ‘Sabrina, la bruja adolescente’ se emocionaron con el reencuentro de su elenco después de 27 años sin reunirse. Este suceso dejó a más de un internauta sorprendido cuando vieron que Melissa Joan Hart, quien interpretó a Sabrina, publicó en un video de TikTok un video con sus excompañeros de reparto como Beth Broderick (tía Zelda Spellman), Caroline Rhea (tía Hilda Spellman), Nate Richert (Harvey Kinkle) y Jenna Leigh Green (Libby Chessler).

Tras el inesperado reencuentro, los fans de la Brujita no pudieron evitar sentir nostalgia y conmoción por la aparición de la artista. El video tiene más de 1 millón de visitas y más de 124,000 me gusta. Miles de usuarios de TikTok no dudan en dejar sus emotivos mensajes.

Una madre volvió a ver a sus hijos después de 15 años

Después de una larga espera de 15 años, la guatemalteca Claudia Marina Cifuentes logró reunirse nuevamente con sus hijos. La mujer fue deportada de Estados Unidos en el año 2008 y por estar mal asesorada no tuvo la oportunidad de pelear por su caso.

A pesar de que la inmigrante intentó mantenerse en Estados Unidos con sus tres hijos, fue deportada a Guatemala junto con su hijo mayor, dejando atrás a sus otros dos hijos menores, Claudia Dalila y Kevin, quienes fueron amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Claudia Marina Cifuentes cuando fue expulsada del país José Valle

Reencuentro de una joven adoptada con su familia biológica

La promoción de oro del Guayaquil celebró sus 35 años de graduadas Leer más

Jamie, una joven adoptada se reencuentra con su familia biológica después de 29 años. El hecho fue compartido por su media hermana a través de un video que publicó en la red social Tik Tok.

La madre de ambas jóvenes quedó embarazada a sus 19 años y tomó la decisión de dar en adopción a su bebé. Según narra el video, la mujer siempre pensó en su hija, a pesar de haberla entregado a otra familia.

Durante muchos años Jamie buscó a sus padres biológicos y al dar con su madre, ambas se realizaron una prueba de ADN que demostró que eran parientes. El reencuentro fue tan emotivo para las dos que no pudieron contener las lágrimas al momento de abrazarse.