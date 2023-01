Ellas se graduaron en el año lectivo 1987-1988, cuando el entonces Colegio Nacional de Señoritas Guayaquil, actual Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, cumplía 50 años de vida institucional, de allí que se consideran la promoción de oro.

El pasado fin de semana, decenas de exalumnas celebraron 35 años de graduadas en el salón de eventos de Plaza Colonia. Cada una recibió más de cien abrazos. Ninguna se privó de dar un cálido y afectuoso saludo. Incluso, una veintena que viajó desde el exterior o de otras provincias del país, cuyo cansancio por el viaje no las privó del entusiasmo.

La noche estuvo cargada de emociones, videos con mensajes de los maestros de aquella época, como Gastón Gagliardo, exasambleísta, en ese entonces profesor de música; de Gerard Raad, crítico de teatro y cinéfilo, quien fue maestro de matemáticas y de otros que dejaron huellas positivas en esa generación de estudiantes.

Viaje. Parte de las exalumnas que viven en el exterior o en otras provincias viajaron para estar en la fiesta. Amelia Andrade

Era octubre de 2022. Era mi cumpleaños y recordamos que cumplíamos 35 años de graduadas y decidimos organizar la fiesta con Maritza García, con quien comparto una amistad desde los 3 años edad.

​ Elsy Villacís, de sexto curso segunda de Quibio.

Empresaria



La euforia subió cuando llegó el momento del concurso del uniforme. Para ello, muchas se habían puesto a dieta y hasta habían asistido al gimnasio para bajar medidas. Las risas no tuvieron pausas cuando el cierre no subía y empezaban a sumirse. Pero también el murmullo de admiración cuando elogiaban la cintura que mantenían algunas, a quienes el tiempo no había acumulado peso; y, a sus 50 y tantos años, mantenían una figura de modelo de pasarela. Las que tenían una o dos tallas de más, de cuando eran adolescentes, no se privaron de tomarse la foto con el uniforme. Crearon la forma de sobreponerlo en la ropa, lo que llevó a los aplausos por la creatividad. “No importa, aunque sea la solapa me queda”, bromearon.

Parecía que en ese instante las emociones estaban al 100 %, pero la sorpresa que vino después hizo que se desbordaran. Verónica Salazar, Martha Naula y Jeorgette Pinto cantaron. Sus nombres públicamente se escapan de la historia de la farándula nacional, pero fueron uno de los grupos de cantantes de Coctel, antes de llegar a la fama con canciones como ‘Mi corazón está llorándote’. Estuvo presente hasta una de sus guitarristas, Pilar Macías, quien en la actualidad es una empresaria, dueña del restaurante Don Bolón, en Quito.

Macías recuerda que en Cuenca hubo un concurso nacional de bandas musicales de colegios y que ellas eran guiadas por Grace Franco y Lorena Torres. “Corrían los días de los años 1984 o 1985, cuando estuvimos en la competencia y los organizadores pedían un nombre para el grupo musical del colegio Guayaquil y entonces entre Grace y Lorena dijeron Coctel”, recordó emocionada Macías al sostener que ganaron ese intercolegial.

Amigas.- María Iñiga, Jenny Secaira, Liliana Linch y Andrea Sánchez estudiaron en la misma escuela y colegio. Cortesía

Una fiesta se disfruta desde que se la prepara. Con Elsy hicimos una partecita; pero la magia, la emotividad y los abrazos lo dimos más de 100 exalumnas del colegio. Maritza García, Sexto 1ra. Quibio,

Ingeniera en química farmacéutica

Al graduarse, cada una tomó caminos diferentes, Salazar es ahora máster en educación y da clases; Naula vive en Las Vegas. La única que se graduó como maestra soprano en el Conservatorio es Pinto, quien es profesora particular de canto y sigue presentando su arte en eventos sociales. Este grupo fue un antes del Coctel que llegó a la fama nacional e internacional, pero ellas fueron el génesis musical; cuando se graduaron, Torres congregó a la nueva generación como Lila Flores, también alumna del Guayaquil; posteriormente ingresó Katty Elisa y otras que ya eran de otros colegios, se comentó en la velada.

Se resaltó también el orgullo de haber estudiado en un colegio que enseñaba ciencia, arte, deportes y valores. “Esto nos ayudó a tener una formación integral”, dijo María Dolores Cobos, quien fue parte del grupo de teatro y ahora es empresaria.

“El arte hizo de nosotras mujeres visionarias, de lucha y de conquista. Sería bueno que en el pénsum académico se vuelva a incluir la música y la materia de ética y moral, creo que esto ayudaría a bajar la violencia en las entidades fiscales de educación. El arte sensibiliza y ayuda al crecimiento espiritual”, opinó Debbie Sánchez, exmiembro del grupo de flauta del colegio y en la actualidad licenciada en publicidad y marketing y líder de ejecutivas de ventas en una destacada empresa.

El lema del colegio es: ‘Quien no espera vencer ya está vencido’, es una frase que me ha ayudado en mi vida de empresaria. La fiesta fue muy emotiva. María Dolores Cobos, Sexto / 7ma. de Fima,

Ingeniera en Administración de Empresa y empresaria



En el evento también estuvieron deportistas que fueron seleccionadas de Guayas en básquet, como Martha Ibarra. Faltan líneas para mencionar los éxitos de cada una como María Íñiga, la que se destacaba en el colegio en poesía y declamación. Ahora es ingeniera en petróleo, un 99,9 % de las personas que dirige en su trabajo son varones. Más de una es empresaria de éxito y en las ciencias hay destacadas doctoras como Veruschka Acuña, Kerlly Villacís y María Eugenia Aráuz. Sin olvidar a las que han hecho de sus hijos personas que aportan positivamente al país.

La noche no terminó sin que Cobos entregara un reconocimiento a las organizadoras del evento: Elsy Villacís y Maritza García.

En la fiesta con las amigas y recuerdos volvimos a percibir el olor del pupitre, recorrí los pasillos del colegio y recordé los apodos que ponía. Era una de las terribles. Martha Ibarra, sexto 2da. de Quibio,

Licenciada en marketing

Para los organizadores de eventos, enero y febrero son los meses de fiestas de exalumnos. “Estas reuniones han crecido un 80% en la ciudad, después de la pandemia. Una celebración cuesta mínimo 7.000 dólares con música en vivo, para unas 100 personas”, detalló a EXPRESO Margarita Rugel, empresaria en el sector de eventos.

Los preparativos deben ser mínimo cuatro meses antes. Xavier Zavala, director de AsoPlanners, destacó que entre los reencuentros y las graduaciones hay agenda llena hasta marzo de este año, en los salones de eventos sociales exclusivos.

Katty Elisa, exintegrante del grupo musical Coctel:

"El grupo musical Coctel salió del Colegio Nacional Guayaquil. En la primera generación sé que participaron en el concurso intercolegial. Entre las integrantes de una de las generaciones de la banda estuvieron Lila y Mayi Flores. Luego ingresé, era de otro colegio. Estoy feliz de haber participado en este grupo musical, donde demostramos que las mujeres podían alcanzar sus sueños. En Coctel empecé mi carrera musical y fue justamente cuando el grupo alcanzó la fama con temas como "Mi corazón está llorándote"; "Me deslizo en tu piel"; "Míralo, míralo" y otros temas más. Mi hermana estudió en el Colegio Nacional Guayaquil y sé que celebró los 35 años de graduadas".