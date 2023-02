Este 2023, la saga emblema del cine ochentero, 'Volver al futuro', cumple 34 años desde que se estrenó su primer película en los cines de todo el mundo. Los protagonistas del elenco dan un salto en el tiempo y se reencuentran en la convención FAN EXPO en Portland, Oregon.

La actriz Lea Thompson, quien interpreta a Lorraine Baines, la madre de Marty MycFly (Michael J. Fox), fue quien dio a conocer la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram en la que aparecen Christopher Lloyd (Dr. Emmet Brown), el mismo Michael J. Fox y Thomas F. Wilson (Biff Tannen).

MOMENTO FRATERNO

En la descripción de la foto, Lea Thompson escribe: "Wow, honestamente tuve el mejor momento hoy con mi familia de Regreso al futuro". Mientras, Thomas F. Wilson también postea la misma foto y comenta: "Está bien, esto sucedió. 2023".

A la publicación le siguen una serie de videos donde se puede ver al cast de la película compartiendo un momento ameno, lleno de nostalgia y mensajes de aprecio entre el equipo. En uno de ellos, el actor Thomas F. Wilson trajo a la vida nuevamente a Biff, golpeó suavemente con el puño la cabeza de Thompson y preguntó en broma: “Hola, ¿alguien está en casa?”, haciendo alusión a la frase del bravucón personaje que interpretaba.

SUS FANS HABLAN

Pedro Ortíz Jr., comunicador

Tenía 9 años cuando se estrenó la película. En esa época nos sorprendió muchísimo por la carga de aventura que tenía, era algo completamente nuevo. Todos queríamos ser Marty Mcfly y tener ese tipo de aventuras.

Las tres películas las vi con un grupo de amigos que nos juntábamos a ver los VHS que alquilábamos en un VideoClub y el canguil saltaba por todos lados. Fue una época chévere en la que todos queríamos ser exploradores y aventureros y la película pegaba en esa fibra. El impacto cultural que tuvo fue impresionante; los zapatos, la chompa, la patineta que vuela, todos esos inventos son nos marcaron culturalmente.

Verlos juntos siempre va a ser algo entrañable. La nostalgia es ese momento en el que miras hacia atrás y te sale un lágrima porque te das cuenta de que dejaste de ser fisicamente un niño pero mentalmente aún conservas la capacidad de creer que la magia existe.

Pedro Ortíz Jr. Internet

Danna Hanna, comunicadora

La película ya se había estrenado hace un par de años cuando la vi por primera vez, tenía 7 años. Todavía conservo camisetas, recuerdos, souvenirs de la saga.

Las cosas que marcan el fenómeno 'Back to the Future' es la colaboración de los dos protagonistas, la ambientación tecnológica. Puso a la gente en aquella época a pensar sobre el futuro, imaginar lo que podía ser.

Todos estos escenarios y la ambientación esos días fue disruptivo. Ver estas fotografías me trae nostalgia, es una locura y me dio mucha alegría. Los tiempos han cambiado, no hay una gran saga luego de las que se estrenaron en esa época.

Danna Hanna Internet

DE VUELTA AL PRESENTE

El tiempo ha pasado para cada uno de ellos. Christopher Lloyd cumplió en octubre 81 años; Michael J. Fox tiene 61; Thomas F. Wilson 63 y Lea Thompson, la menor del grupo, 61.

A quien más ha impactado el paso de los años es a Michael J. Fox, quien ha tenido un deterioro en su imagen debido a la lucha que lidia contra el Parkinson que le diagnosticaron hace más de 30 años. Pese a ello, mantiene actitud positiva y respecto al reencuentro afirmó: "“Me encanta estar en estos eventos de Fan Expo y ver a algunas de mis personas favoritas como Lea, Tom, Chris y todos ustedes, cabezas de #bttf. Genial”, escribió.