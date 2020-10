Las bondades de los grupos de maternidad

Las redes sociales han sido una catapulta para que las mujeres puedan encontrar con mayor facilidad espacios en los que sean libres de compartir sus experiencias y despejar las dudas sobre la crianza de sus bebés. Desde hace más de una década, en Estados Unidos y algunos países de Europa se dio el auge de los grupos de maternidad. Y en Ecuador, cada vez existen más agrupaciones de este tipo que tienen como objetivo hacer esta etapa más llevadera.

Un ejemplo es María Cecilia Armijos, máster en Atención Temprana y Detección de Trastornos Autistas, quien hace ocho años, luego de terminar sus estudios en España, regresa a Ecuador y crea 2 Latidos, espacio de acompañamiento familiar durante la crianza, para poder transformar la mirada sobre el desarrollo infantil en el país.

Además, detectar signos de alarma en el crecimiento de los bebés a través de sesiones de estimulación temprana, siempre enfocados en el bienestar de las mamás, despejando sus dudas sobre varios temas.

“El acompañamiento a la familia es importante porque quienes pasan más tiempo con el bebé son las mamás. Por eso, hay que empoderarlas, educarlas y acompañarlas emocionalmente para que sepan todo lo que ocurre en los primeros años de vida de sus hijos”, dice Armijos.

Ante la inquietude de si en Guayaquil las personas aceptan este tipo de espacios, la experta responde que sí porque las mujeres ahora dan mucho valor a los grupos, en los que no solamente se aprende contenido académico relacionado a la salud de los bebés, sino que también les permite compartir sus experiencias con otras personas.

Soporte emocional

Cuando inició la cuarentena, Gabriela Valdivieso, experta en disciplina positiva y lactancia materna, sufrió un cambio radical en su vida que la motivó a crear Mommy Safe Place. “En la pandemia perdí mi trabajo y tenía poca ayuda en casa. Al principio creé un blog para compartir mi experiencia con otras personas, pero luego me di cuenta de que había otras mamás que se sentían igual que yo, Por eso decidí unirme a Rebecca Gavilanes (máster en Atención Temprana) para juntas crear un espacio seguro en el que todas podamos ayudarnos”, explica.

A la fecha, más de 40 mujeres forman parte de su agrupación y lo que más las emociona de este proyecto es poder ser una vía de acompañamiento emocional a mujeres de varias ciudades del país.

“Tal vez pueda estar en un círculo social donde usted es la única mamá y no sabe con quién relacionarse. Encontrar un grupo que se convierta en una comunidad es una experiencia muy linda porque entre todas se apoyan, respetan y esto le va a permitir tener otra perspectiva de las cosas”, dice Gavilanes.

Ambas recalcan que el acompañamiento de los profesionales en cada rama es crucial. Constantemente se unen a ellas en las charlas “expertos en áreas como nutrición, lactancia, estimulación temprana y psicología. Una mamá correctamente informada toma las mejores decisiones durante la maternidad”, afirma Valdivieso.

Otros beneficios

Bienestar para el bebé. Si una mamá no está bien emocionalmente o carece de apoyo, no va a transmitir energía positiva al niño a causa de sus preocupaciones.

Nadie juzga. Si no conoce sobre un tema en específico, no debe sentir vergüenza.

Red de apoyo. Es normal que en determinado momento su esposo o mamá no comprendan la situación que usted está viviendo. En los grupos de maternidad va a conocer personas con las cuales compartir sus frustraciones o alegrías. Las madres solteras también van a encontrar una voz de aliento.

Acompañamiento virtual. A través de las plataformas digitales, puede ponerse en contacto con mamás de otras partes del mundo y ser parte de las charlas o talleres que ofrecen los grupos online.

Inclusión

Armijos menciona que uno de los puntos que caracteriza a 2 Latidos es que en cada sesión grupal hay niños con algún tipo de discapacidad, para así promover la inclusión desde edades tempranas. “Es importante que las mamás comprendan que los bebés no tienen prejuicios, que estos se ganan en el tiempo. Busco que se perciba con naturalidad la convivencia en una sociedad donde todos somos diferentes”.

También existen grupos exclusivos donde todos los padres tienen hijos con discapacidad, hecho que los ha motivado a unirse para luchar y abogar, desde su campo de acción, por los derechos de los más vulnerables.

Debe saber

El tiempo personal para una misma, la relación con los abuelos y la lactancia son algunos de los temas que cada semana se abordan en los grupos de maternidad. Esto les permite compartir sus experiencias previas a las mamás con varios hijos y aprender desde cero, a las primerizas.

"Mi esposo agradece que exista el grupo porque cambió mi temperamento, humor y salud mental. Ahora soy una mejor esposa y mamá”.

Gabriela Valdivieso, 24 años

"Estoy embarazada (ocho meses) y quiero ser el mejor ejemplo para mi bebé y poder darle una vida sana”.

María Cristina Chang, 24 años