¿Cómo crean los cerebros de los bebés las categorías de lenguaje?

Una nueva investigación muestra que la forma en que los padres nombran los objetos afecta la forma en que los bebés codifican el reconocimiento de objetos en su memoria . A los 12 meses, los bebés ya distinguen entre objetos individuales y sus categorías.

Estudiar el desarrollo del lenguaje infantil y cómo el cerebro almacena información es crucial para comprender cómo pensamos como adultos. Cuando entendemos cómo está construido el sistema en primer lugar, es más fácil entenderlo en su nivel de acabado más complejo. Por eso, el descubrimiento de que, incluso a los 12 meses de edad, los bebés comienzan a diferenciar entre un individuo y una categoría, resulta emocionante.

A la edad de un año, esperamos que los bebés digan “mamá", "papá" y al menos otra palabra. Pocos niños de esta edad dicen más que eso, aunque es posible que obtengamos de 3 a 5 palabras adicionales. Sin embargo, incluso cuando solo dicen unas pocas palabras, los niños almacenan cantidades masivas de información lingüística.

¡Los niños y las mentiras excesivas! Leer más

En este estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores encontraron que parte de la forma en que los niños almacenan la información del idioma tiene que ver con cómo sus padres nombran las cosas.

Así es como funciona. Cuando los padres usan constantemente una palabra para varios objetos diferentes, los bebés comienzan a entender eso como una categoría. Luego, los bebés se enfocan y almacenan características comunes de los objetos.

Por ejemplo, cuando los padres señalan las diferentes criaturas que ven en el vecindario y las llaman perros, los bebés se dan cuenta. Estos perros son todos de diferentes colores, formas y tamaños. Pero también tienen características de perro, como la forma en que olfatean a sus dueños, sus colas, correas o ladridos. La memoria codifica estas características, creando una categoría en la mente.

Pero cuando un padre nombra constantemente a un perro en particular, los bebés notan las características individuales del perro. "Demostramos que la forma en que se nombra un objeto, ya sea como miembro de una categoría, por ejemplo, "Este es un perro” o como un individuo único, por ejemplo, "Este es Fido", es fundamental en 12 meses la codificación y la memoria de los bebés para ese objeto", dijo Alexander S. LaTourrette, coautor del estudio en un comunicado de prensa.

Entonces, cuando los padres nombran a Fido, el bebé aprende las características de Fido. El bebé codifica todo sobre Fido, pero es capaz de entender esto de manera diferente a la categoría más grande de perros.

La importancia del juego diario en los niños Leer más

Los investigadores concluyen que incluso un solo evento de denominación puede tener un gran impacto en la forma en que los bebés codifican el lenguaje. Esto puede sorprender a algunos, ya que los bebés dicen muy poco a esa edad. Pero no creo que sorprenda a la mayoría de los padres. La evaluación más común que dan los padres en los chequeos entre los 12 y los 18 meses de edad es que sus pequeños “entienden todo”.

Y eso lleva a una búsqueda más amplia para comprender la mente humana. Una de nuestras habilidades clave es nuestra flexibilidad conceptual, que es la forma en que podemos entender los objetos de diferentes maneras. Clasificar en individuos y categorías, y luego almacenarlos en forma de lenguaje utilizable, es fundamental para navegar por nuestro mundo.