Cada vez son más las personas que prefieren estar solteras... Aspectos como tener todo el tiempo del mundo para uno mismo, enfocarse en las metas sin distracciones, adquirir más independencia y autonomía son algunas de las ventajas que más se aprecian.

La soltería es un momento oportuno para conocerse a uno mismo. Desde la psicología es un momento del ciclo de vida de toda persona, favorece al crecimiento personal y facilita la comprensión de la posición individual en la historia familiar menciona Katherine Alcívar, psicóloga guayaquileña.

Hoy, 13 de febrero, Día del soltero, conocido también como San Solterín, queremos hablar de algunos beneficios de la soltería, según la ciencia.

1. Se ejercitan más y tienen mejor salud

Un estudio realizado por el Departamento de Estadísticas de Estados Unidos indica que los solteros dedican más tiempo a mantenerse en forma y a practicar deportes en comparación con aquellos en pareja, casados o divorciados. Otra investigación realizada por la Universidad de Texas en Austin muestra que las personas solteras gozan de un mayor bienestar y salud. Sin embargo, otra investigación concluyó que las solteras y las divorciadas tienen más riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos una vez que superan los 50 años.

Los hombres solteros no mostraron una relación entre la soltería o la disolución del matrimonio y el riesgo de padecer este tipo de enfermedades.

2. Menos posibilidades a subir de peso

Un estudio realizado por la Southern Methodist University of Dallas en Estados Unidos y publicado en la revista Health Psychology examinó a 160 parejas de recién casadas durante los primeros cuatro años de matrimonio. El estudio reveló que el 60 % de las parejas habían aumentado de peso. Según los investigadores liderados por Andrea Meltzer, la razón principal detrás de esto es que en un matrimonio feliz, la preocupación por atraer a la pareja desaparece.

3. Tienen más facilidades para encontrar trabajo

Un estudio de la Universidad de Chicago indica que los solteros tienen una ventaja en la búsqueda de empleo en comparación con aquellos que están casados. Los resultados del estudio muestran que después de la crisis económica de 2009 en Estados Unidos, solo un 22% de los seis millones de despidos fueron ocupados por personas casadas (alrededor de un millón de personas), mientras que la fuerza laboral soltera sumó más de cuatro millones.

4. Son más sociables

Un estudio liderado por el Dr. Kelly Musick de la Universidad Cornell de Nueva York demuestra que las personas solteras tienen una mayor capacidad de mantener sus amistades a lo largo del tiempo, ampliar su red social y ver con más frecuencia a sus amigos y familiares en comparación con aquellos que están en una relación o casados. El estudio se realizó en el marco de la Encuesta Nacional de Salud de las Familias y los Hogares en Estados Unidos, y se basó en una muestra de 2.737 personas de hombres y mujeres.

5. Duermen mejor

Un estudio realizado por la organización The Better Sleep Council encontró que las personas que no tienen una relación estable y, por lo tanto, no duermen con alguien más de manera regular, duermen mejor que aquellas que se acuestan con su pareja todas las noches. De hecho, el 63 % de las personas encuestadas en una relación admitieron que tienden a dormir lo más lejos posible de su pareja cuando comparten la cama debido a la incapacidad de conciliar el sueño debido a los movimientos, ruidos, ronquidos, etc. del otro. El 26 % de estas personas a su vez admitió que duermen mejor solas que cuando están en compañía.

6. Mayor independencia económica

Los solteros tienen la ventaja de no tener que justificar sus gastos y pueden darse lujos sin tener que pedir permiso a alguien. Un estudio sobre 1.700 mujeres descubrió que la principal fuente de insatisfacción en su matrimonio eran las disputas financieras. De ellas, 966 se divorciaron y afirmaron que estas discusiones afectaron su relación. Otro estudio realizado por Forbes y NEFE reveló que el 80% de las parejas ocultan información financiera del otro, con mujeres escondiendo facturas y compras importantes y hombres ocultando ingresos y mintiendo sobre deudas y cuentas bancarias.

7. Se divorcian menos

Personas solteras que han permanecido solteras durante un período de tiempo y deciden finalmente casarse son menos propensas a divorciarse en comparación con aquellas que se casan temprano. Esto se debe a que son más selectivos con sus parejas potenciales y tienen una mayor conciencia de lo que significa el matrimonio, después de años de vivir sin compromisos y sin tener que dar explicaciones a una pareja. Esto fue revelado por una encuesta realizada por el Bureau of Labor Statistics, una agencia federal de Estados Unidos especializada en estadísticas.