Como ya sucediera el año pasado, el gigante chino del comercio electrónico Alibaba celebra el "Doble Once" o Día del Soltero, el festival de compras por excelencia en China, con un bajo perfil y sin conceder importancia al volumen de ventas.El grupo no ha organizado la habitual gala de años pasados en que una gran pantalla actualizaba en casi tiempo real el volumen de transacciones a lo largo de la jornada.

Alibaba aumenta sus ventas 34% y duplica sus ganancias pese a la pandemia Leer más

Dicha cifra, la gran obsesión del grupo en ediciones pasadas, no es ni siquiera tema candente en la red social china Weibo, equivalente a Twitter y en la cual Alibaba no había publicado ningún mensaje hasta la tarde del viernes. De hecho, algunos internautas bromearon con que el protagonismo de descuentos se lo había llevado un actor inesperado: "Nunca pensé que la Comisión de Sanidad me traería los descuentos más destacados del Día del Soltero", declaraba un comentarista en referencia a la reducción de cuarentenas a la llegada a China anunciada hoy.

TENDENCIAS CAMBIANTES

Otras plataformas de comercio electrónico sí se han mantenido relativamente activas: JD.com comenzó el jueves a las 20.00 hora local (12.00 GMT) sus 28 horas de campañas de descuento, en cuyo primer minuto marcas como la estadounidense Apple superaron 1.000 millones de yuanes en facturación (140 millones de dólares, 137 millones de euros).Un informe de tendencias de consumo en el Día del Soltero de JD.com asegura que conceptos como el "consumo racional y saludable" están en boga y que los productos de salud, educación y deporte son "cada vez más populares" porque los compradores chinos ven en ellos "un retorno de su inversión".

Además, pese a que marcas foráneas como Apple o la cosmética Stee Lauder han destacado en el evento de este año, los consumidores chinos miran más hacia casa a la hora de aprovechar las rebajas: de entre las 102 marcas que superaron los 100 millones de yuanes de facturación (14 millones de dólares, 13 millones de euros) en la primera hora de descuentos en la plataforma Tmall, más de la mitad eran chinas, informó la agencia Xinhua.

Según la consultora china Xingtu, el volumen de ventas acumulado de las plataformas de comercio electrónico entre las 20.00 horas del jueves hora local (12.00 GMT) y las 8.00 del viernes (0.00 GMT) alcanzó los 223.000 millones de yuanes (31.000 millones de dólares, 30.000 millones de euros).

UNA RELACIÓN COMPLICADA

La actitud cauta de Alibaba en la jornada de hoy encaja con las tendencias ideológicas marcadas por el presidente chino, Xi Jinping, que declaró el año pasado la "prosperidad común" un objetivo clave a nivel económico y social. El mes pasado se celebró en Pekín el XX Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), en el que Xi Jinping consiguió un tercer mandato como secretario general inédito entre sus predecesores inmediatos y en el que logró una cúpula dirigente con quienes los expertos consideran sus aliados.

Alibaba esta interesada por productos agricolas y acuicolas de Ecuador Leer más

Tras la revelación del nuevo organismo dirigente del PCCh, las acciones de Alibaba en la Bolsa de Hong Kong se desplomaron un 11,4 %.En los últimos años, Alibaba ha tenido varios encontronazos con el Gobierno chino.En 2020, los reguladores truncaron la salida a bolsa de la filial tecnofinanciera de Alibaba, Ant Financial, después de que el fundador de la firma, Jack Ma, criticase al Gobierno en público.

Y en abril de 2021, las autoridades impusieron a Alibaba una multa por monopolio de 18.000 millones de yuanes (2.810 millones de dólares, 2.449 millones de euros), la mayor de su tipo en el país, señal de un mayor escrutinio del sector tecnológico por parte del Gobierno.