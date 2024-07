Beneficios del café para trabajadores sedentarios: menor riesgo de muerte

Buenas noticias para los amantes del café. Esta maravillosa bebida no solo te ayuda a ganar energía durante el día, también ha sido el remedio para bajar las probabilidades que de enfermedades cardiovasculares para muchos y estudios lo corroboran.

Resulta que varios estudios han demostrado que beber café regularmente puede reducir significativamente el riesgo de mortalidad en personas con trabajos sedentarios. ¿Quieres saber más? Aquí te contamos todo.

Esto revela un estudio sobre el café

Investigadores de la Universidad Soochow en China han encontrado que las personas que consumen café a diario tienen un menor riesgo de mortalidad, incluso si pasan muchas horas sentadas. Este estudio, publicado en BMC Public Health, indica que el café puede ser una herramienta valiosa para mejorar la salud de aquellos que llevan un estilo de vida sedentario

Estos son los beneficios del café para tu salud

La Universidad Miguel Hernández de Elche, en la Comunidad Valenciana, también realizó un estudio interesante. Analizaron a personas mayores de 20 años durante 18 años y descubrieron que beber hasta una taza de café al día reduce el riesgo de muerte en un 27%. Pero eso no es todo, aquellos que bebían entre tres y cuatro tazas diarias reducían su riesgo de muerte en un impresionante 44%.

Además de reducir la mortalidad general, el café también tiene beneficios específicos para la salud del corazón. Un estudio del National Institute of Health (NIH) en Estados Unidos, publicado en la revista New England Journal of Medicine, encontró que el consumo diario de café reduce el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, ictus, diabetes, infecciones y lesiones. En resumen, el café parece ser una bebida milagrosa para la longevidad.

Las propiedades del café

Los beneficios del café se deben a su contenido en antioxidantes y otros compuestos bioactivos que tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y cardioprotectores. Así que, además de despertarte por las mañanas, el café te ayuda a mantener tu corazón y tu cuerpo en buena forma.

Si pasas muchas horas sentado y buscas una forma fácil y deliciosa de mejorar tu salud, considera incorporar una o dos tazas de café a tu rutina diaria. No solo te mantendrás más alerta, sino que también estarás invirtiendo en tu longevidad.

