Beatriz Bejarano: la CEO de Trebol Concept Store que viste y potencia la moda local

Entre carteras, zapatos y prendas únicas, ha construido una marca que trasciende el negocio: vestir con identidad.

Comunicadora de profesión y fashion lover por vocación, Beatriz Bejarano, o “Bacha”, como le dicen, es la mente y el corazón detrás de Trebol Concept Store, un espacio en Samborondón que ha redefinido la forma en que se consume y se valora el diseño. “Mi misión es apoyar lo que se hace en Ecuador”, dice con convicción, y basta ver su estilo al vestir para entender que no se trata solo de un negocio, sino de una filosofía que celebra la exclusividad, el talento y el buen gusto.

Su historia con la moda no empezó entre bocetos, sino desde la curiosidad. Emprendió hace ocho años en un espacio multimarca y a raíz del contacto con proveedores, comprendió que el estilo se construye con coherencia y propósito.

De ahí que, su clóset también es como las perchas de su tienda: curado, versátil, con mucho apoyo a lo local, aunque también marcas internacionales, pero como dice ella, “con toque artesanal”, como el calzado español, Flabelus.

En su universo fashionista, los descuentos no marcan el valor de una prenda; “lo hacen los detalles, las manos que la confeccionan y la historia que la acompaña, ya sea en un prenda, cartera o zapato”, asegura, definiendo así a un público que, como ella, prefiere tener un armario que refleje calidad por encima de la cantidad.

Zapatos y carteras son su debilidad confiesa, los usa como punto focal de sus looks personales y los elige con ojo clínico. No sigue tendencias, las adapta, las interpreta y las vuelve suyas. “Antes compraba por impulso, ahora pienso cada pieza como parte de un clóset inteligente”, dice.

Trebol, al final, es el espejo de su dueña. Hoy, Beatriz es un referente de curaduría local. “Sin querer pasé a ser influencer de mi propia tienda”, dice sonriendo. Y lo cierto es que lo ha logrado: ser imagen, guía y ejemplo de una nueva generación de consumidoras que apuestan por lo hecho en Ecuador con orgullo y estilo.

Las claves de su look

¿Cómo era su relación con la moda antes de emprender?

Antes era otra historia. Compraba por impulso, veía descuentos y me llevaba todo. Ahora busco valor y exclusividad.

¿Fue intencional ese cambio o se fue dando con el tiempo?

Se fue dando. Hoy no puedo vender algo que ni siquiera me pondría. Mi misión es apoyar el emprendimiento local, y eso también se refleja en mi forma de vestir.

¿Cómo se lleva con los descuentos, sobre todo, en esta temporada?

Ya no me interesa el “descuento del 50%”. Me interesa que la prenda tenga historia. En la tienda, el cliente también cambió: no busca rebajas, busca lo único, lo que nadie más va a tener. Es un chip distinto: ya no se trata de llenarse de cosas, sino de autenticidad.

¿Nota una evolución en el diseño ecuatoriano en estos ocho años que viene emprendiendo?

Sí, muchísimo. Hay más diseño artesanal, más mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo. Las marcas locales ya compiten de tú a tú con las colombianas, por ejemplo. Lo que todavía falta es que como país invirtamos más en marketing y promoción. Hay talento, pero aún no está bien vendido.

¿De qué manera influye su estilo personal a la hora de hacer la curaduría para su emprendimiento?

Muchísimo. Yo soy muy selectiva con los acabados. Busco piezas diferentes, que no sean masivas y bien hechas. Así he ido encontrando marcas de diferentes rincones del país, incluso de Galápagos. Al viajar, de igual manera, sobre todo en Latinoamérica y Europa.

¿Diría que viajar la ayudó a desarrollar su ojo curador?

Sí, mi mamá siempre me impulsó a viajar, a conocer, a soltarme. Creo que eso me formó. Me enseñó a observar, a nutrirme visualmente. En Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, Colombia y Brasil defienden mucho sus marcas locales. También me fascina el toque diferenciador en Madrid, Marrakech y Estambul.

¿Hoy cómo definiría su estilo personal?

Me gusta vestirme en tonos llanos y darle el acento con el zapato, la cartera o una joya. No me gustan las piezas grandes. Pero, sobre todo, me siento orgullosa de vestir moda local.

Su look refleja la curaduría de su propia tienda. Foto: Miguel Canales

Ping-pong

¿Tacones o flats? Flats, cien por ciento.

¿Maximalista o minimalista? Minimalista pero con detalles.

¿Al buscar inspiración, Instagram o Pinterest? Pinterest. Ahí busco ideas para los shootings, los posts o para combinar lo que ya tengo.

¿Lo último que incorporó a su clóset? Unos zapatos de Flabelus, mis nuevos favoritos. Son doble tira, con una pequeña hebilla, color neutro.

¿Su prenda favorita? El set (o conjunto de dos piezas) Es versátil, puedes usarlo en el día con flats o en la noche con tacones y joyas.

¿Marcas ecuatorianas que admire? Mónica Campaña, No more jeans, Theodora, Bendita Isla.

CRÉDITOS: Fotos: Miguel Canales. Producción: Gianella Muñoz. Maquillaje y peinado: María José Taiano (IG@emejota.makeup) Looks: Trebol Concept Store (IG@trebolconceptstore)

