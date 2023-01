No es una novedad que ejercitar el cuerpo es una parte fundamental para mantenerse saludable. Con seguridad, varias veces ha intentado desde casa imitar videos o tutoriales que tienen como contenido distintos tipos de ejercicios que a veces no está segura qué parte del cuerpo se tonifica o si son adecuados para su complexión y estamina (resistencia). También existen los miedos sobre si la rutina que se está practicando le puede provocar el crecimiento de músculos que no quería y se deje llevar por las inseguridades de que su cuerpo no va a tener la figura deseada.

Es así como el barre y el pilates se presentan como alternativas para moldear un cuerpo y dejarlo tonificado y esbelto. Cada una de estas prácticas tienen sus ventajas, pero en general fueron desarrolladas para ayudar a fortalecer áreas como el equilibrio y corregir las posturas inadecuadas.

SEMANA conversó con Ana Margarita Nevárez, instructora de barre y yoga, y Jorge Salazar, instructor de pilates. Ellos compartieron algunas bases y recomendaciones para realizar estos ejercicios en casa con las debidas precauciones.

Barre

Es una mezcla isométrica proveniente de rutinas como el yoga, ballet y pilates. En su mayoría, comprende estiramientos “que son ejercicios funcionales de respiraciones y movimientos conscientes. Fue creado por una balestita, quien lo diseñó para rehabilitar y darle entrenamiento físico a sus pupilas, porque se dio cuenta de que necesitaban ganar más resistencia muscular y más agilidad”, explica Nevárez. Por esta razón los ejercicios, en su mayoría, son basados en posiciones de ballet en repeticiones. El trabajo con la mente, que se basa en las prácticas del yoga, es una de las características principales de esta disciplina

Pilates

Aunque los resultados son similares, “Pilates es una disciplina con la que buscamos entrenar de una forma equilibrada, cuerpo y mente.Se unen el control corporal, el equilibrio, corrigiendo malas posturas y, como no sucede en otras disciplinas, ejercitando cada músculo. En pilates, el objetivo es que todo nuestro cuerpo entrene por igual, o sea un ejercicio integral”, enfatiza Salazar.

Esta disciplina tiene tres versiones: Matwork, Reformer y Cadillac. Las dos últimas se trabajan con máquinas especializadas, mientras que la primera es la indicada para realizarla desde casa, porque se ejercita en el piso.

¿Qué es la respiración consciente?

La respiración aunque a veces pase desapercibida, ejercitarse con ella ayuda a calmar padecimientos como la angustia, el estrés, los nervios, cambios de humor y algunos trastornos mentales, siempre que se la maneja de forma consciente.

¿Cómo se realiza? Primero se debe enfocar en cómo sus pulmones se llenan de aire, concéntrese en los movimientos que produce este órgano. Lo segundo es empezar a respirar de forma natural y calmada, así todo el cuerpo entra en un estado de relajación que le va a permitir concentrarse plenamente en sus actividades.

Tenga presente que la mente absorbe todo tipo de sensaciones que esté experimentando en cada momento. Desde algo que le dio alegría hasta alguien que lo hizo enojar. Por eso, lo mejor es enfocarse en las experiencias que le den positivismo a su vida. Así va a lograr tener una mente más segura, estable y centrada. Permítale a su cuerpo formar parte de un estado de completa relajación.

Siga estas recomendaciones para tener una respiración consciente.

No busque controlar su respiración, esto puede ocasionar frustraciones.

No haga grandes respiraciones, solo logrará cansarse.

No sobrepiense mucho, respirar es algo natural.

No se deje llevar por sus pensamientos, manténgase concentrado.

Si desea puede colocar una mano en su abdomen para sentir sus respiraciones

Busque un espacio libre donde no haya ruido y pueda tener movilidad de todo su cuerpo.

Utilice ropa deportiva que sea cómoda y le permita realizar los ejercicios.

Estire su cuerpo cada vez que realice una actividad es importante calentar previamente.

Utilice lo que tiene en casa, las sillas o pelotas son buenas herramientas para el entrenamiento.

