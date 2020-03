Dónde está y cómo aprovechar la vitamina C

La vitamina C te proporciona más beneficios de los que imaginas.

Por estos días es común ver a mucha gente exprimiendo cuanto limón tiene a la mano para tomarse una buena dosis de vitamina C. Están también los que prefieren ingerirla en gomitas, tabletas masticables o comprimidos efervescentes y aquellos que confían más en un suero con una megadosis. Todos quieren lo mismo: elevar sus defensas para no pescar algún virus, ¿pero lo que hacemos funciona?

Hay estudios que destacan que la vitamina C tiene grandes poderes, aunque existe controversia sobre si ayudan o no a reforzar el sistema inmunológico. Beatriz Ponce de Borja, alergóloga e inmunóloga especializada en Brasil, asegura que sí funciona y que ese es uno de los motivos por el que debemos incorporarla en nuestra dieta diaria y no como algo que consumimos únicamente cuando tememos enfermar.

Ingerirla nos dará más de un beneficio que muchos desconocen. Ayuda, por ejemplo, a luchar contra el estrés. Además, es necesaria para producir colágeno y para prevenir el envejecimiento prematuro.

La nutricionista clínica Irene Ávila recalca que es importante que aprendamos que no solo el limón, la naranja o la mandarina nos proporcionan esta vitamina, pues hay otras frutas y también algunos vegetales que nos dan incluso una dosis mayor. Eso sí, hay que tener cuidado con los excesos, pide la nutricionista Miriam Villalta, porque no es verdad que mientras más tomamos, más beneficios obtenemos.

EXPRESO te muestra dónde puedes encontrar la vitamina C, para qué sirve y cómo podemos aprovecharla.

¿CUÁNTO INGERIR?

La vitamina C que se necesita por día depende de la edad. Por ejemplo, un niño de 4 a 8 años requerirá de unos 25 mg y uno de 9 a 13 años, de 45. Así va aumentando el requerimiento, por lo que se recomienda en un adulto la ingesta de 80 mg. Esta deberá aumentar un poco si está embarazada y durante el período de lactancia. Eso sí, consulte a su médico porque una persona con gastritis o problemas digestivos deberá tomar ciertas precauciones. Y no olvideS que el límite máximo para un adulto es de 2.000 mg por día.

LO QUE DEBES COMER

Sí, el limón, la naranja y la mandarina le proporcionan vitamina C, pero no son los que más dosis Te darán. Por ejemplo, dos kiwis aportan con unos 100 miligramos de esta vitamina. Otras fuentes importantes son el brócoli, el pimiento (de preferencia el rojo), el espárrago, las frutillas, la guayaba, la papaya y el melón. En el caso del brócoli, sus beneficios son mayores si se consumen crudos, pero no todos lo toleran así. En ese caso, puedes ponerlo al vapor, pero evita sobrecocinarlo.

El kiwi te proporciona más vitamina C que la que te dará el limón. Pexels

PARA QUÉ SIRVE

Este nutriente hidrosoluble conocido también como ácido ascórbico funciona como un antioxidante. Es decir, que ayuda a prevenir los daños generados por los radicales libres, que son los causantes del envejecimiento celular y de ciertos factores que propician enfermedades. Es también imprescindible para nuestro desarrollo y crecimiento y ayuda en la reparación de los tejidos. Se lo conoce como un aliado para luchar contra el deterioro de huesos y dientes.

EL MEJOR MOMENTO

Si eres de los que prefiere tomar suplementos de vitamina C, hay un horario en el que sus beneficios son mayores y es en la mañana. ¿Y si los tomas en la noche? No hay problema, pero hay personas a las que les genera insomnio, porque tiene un poder estimulante. Es importante también que aproveches otro de sus beneficios y es que permite absorber mejor el hierro, así que podrías combinar alimentos ricos en vitamina C con los que le proporcionan hierro. Alejará a la anemia.

EVITA LOS EXCESOS

Hay quienes por esta época consumen grandes cantidades de frutas con vitamina C. Y para asegurarse de que no les falte, consumen también suplementos. ¿Qué pasa si nos excedemos? El cuerpo toma lo que necesita y el resto lo expulsa por la orina. Pero hay algo que debe tener en cuenta: si come muchas frutas, estas tienen azúcar, aunque es natural. El diabético y quienes tienen sobrepeso deben tener cuidado. Además, hay a quienes les altera la mucosa gástrica y provoca diarreas.

LA SUEROTERAPIA

Las redes sociales están llenas por estos días de promociones de todo tipo. Hay laboratorios que ofrecen en sus páginas las dosis en diversas presentaciones. Y también están médicos y negocios que aseguran que lo mejor por estos días es la sueroterapia. En estos casos, hay que consultar al médico. Puede aplicarse dos veces por semana durante cinco semanas. Las megadosis de vitamina C son promocionadas para ayudar a reducir el estrés. Se les atribuye un efecto relajante.

Si comemos frutas en exceso como la uva, puede contribuirse a un aumento de peso y de la glucosa en los diabéticos. Miriam Villalta, nutricionista

Esta vitamina eleva la capacidad del organismo de defenderse de los virus, las bacterias, los hongos y más. Beatriz Ponce de Borja, inmunóloga

Cuando hay carencia de esta vitamina se producen hemorragias, hematomas y pérdida de cabello y dientes. Irene Ávila, nutricionista