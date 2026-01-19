¿Por qué aparecen tantos grillos? La explicación científica tras la plaga

Lluvias, calor y luz artificial explican por qué los grillos invaden casas y calles cuando cambia la temporada

En las últimas semanas, muchas casas han tenido visitantes no invitados: grillos. Aparecen en dormitorios, garajes, patios y hasta en oficinas, cantan de noche y desaparecen de día, dejando una mezcla de molestia, curiosidad y preguntas legítimas. ¿Por qué ahora? ¿Es una plaga? ¿Tiene que ver con el invierno? La ciencia tiene varias respuestas.

Los grillos son insectos que existen desde hace más de 300 millones de años y están perfectamente adaptados a cambios ambientales. Su presencia masiva responde a condiciones muy específicas del clima y del entorno urbano.

La primera razón es la temporada de lluvias. El aumento de humedad crea el ambiente ideal para que los grillos se reproduzcan. Los suelos húmedos facilitan el desarrollo de huevos y ninfas, y la vegetación crece con mayor rapidez, lo que les proporciona alimento y refugio. En regiones tropicales y subtropicales, como la nuestra, este fenómeno se repite cada año cuando comienzan las lluvias.

A esto se suma el aumento de la temperatura. Los grillos son insectos de sangre fría, por lo que el calor acelera su metabolismo, su actividad y su reproducción. Cuando las noches son más cálidas, salen con mayor frecuencia y se desplazan más lejos, incluso hacia zonas urbanas.

Nueva pirámide alimentaria de EE. UU.: qué cambia y por qué genera debate Leer más

Otro factor clave es la expansión de las ciudades. Al reemplazar áreas naturales por urbanizaciones, carreteras y edificios, los grillos pierden su hábitat original y buscan refugio donde puedan: jardines, grietas en paredes, desagües, garajes y casas con iluminación nocturna.

Justamente, la luz artificial es un poderoso imán. Los grillos son atraídos por focos, lámparas y faroles, sobre todo en la noche, cuando el ruido ambiental disminuye. Por eso es común verlos concentrados cerca de postes de luz o entrando a viviendas con ventanas abiertas.

El famoso “canto” tampoco es un misterio. Son los machos frotando sus alas para atraer a las hembras y marcar territorio. Más que un sonido de alarma o un ataque: es, básicamente, un anuncio romántico con volumen alto.

¿Cómo hacer para desaparecer los grillos en casa?

Aunque no representan un riesgo para la salud, su presencia puede resultar incómoda. Estas son algunas medidas recomendadas por especialistas:

Reducir la humedad: ventilar bien la casa, reparar filtraciones y evitar agua estancada.

Sellar entradas: tapar grietas, rendijas y espacios bajo puertas y ventanas.

Disminuir la luz exterior: usar focos cálidos o apagar luces innecesarias durante la noche.

Mantener jardines controlados: cortar el césped y retirar hojas o restos orgánicos.

Usar repelentes naturales: vinagre, cítricos o aceites esenciales como menta o eucalipto.

En la mayoría de los casos, la presencia de grillos es temporal y disminuye cuando cambian las condiciones climáticas. Hay que recordar que no es una plaga peligrosa, es más bien una señal de que la naturaleza responde, como siempre, a los cambios del entorno. Y aunque su canto no siempre sea bienvenido, recuerda que ellos estaban aquí mucho antes que nosotros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!