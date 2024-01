Anabel López, diseñadora ecuatoriana de exportación

En Seúl, ciudad coreana en la que habitan 10 millones de personas, la diseñadora de modas quiteña Anabel López ha logrado abrirse paso con sus arriesgados diseños y pasión por lo sostenible. ¿Cómo ha afrontado el reto de difundir el talento ecuatoriano en el mercado asiático? La creativa conversó con SEMANA y relató su historia en este rubro.

Contra la corriente

Anabel recuerda que su gusto por la moda empezó desde muy joven. Tenía una tía materna que era modista y pasaba mucho tiempo entre sus retazos y máquinas de coser. Además su mamá, quien era azafata pero tenía el talento de hacer prendas tejidas, le enseñó a elaborarlas durante su etapa colegial. Cuando llegó el momento de escoger su carrera universitaria, optó por estudiar Relaciones Públicas, pues “antes no era tan común estudiar Diseño de Moda en Quito. No había tantas diseñadoras y todos decían que había poca esperanza de hacer una vida del diseño de modas”.

Sin embargo, una vez que terminó esa carrera, decidió seguir contra la corriente y viajó a Buenos Aires para estudiar Diseño de Moda en Claudio Macchiavello Academia y posteriormente, en el 2005, regresó a Ecuador para iniciar su carrera en la industria textil. “Cuando volví al país, apliqué a un concurso que hacía la Fundación Reina de Quito para elaborar los vestidos de las candidatas. Lo gané y fue así como poco a poco las personas me fueron conociendo”, recuerda.

En el 2007 se casó y se mudó a Corea porque su esposo, en ese entonces, consiguió trabajo ahí. Durante esa primera experiencia viviendo en Asia, Anabel dejó a un lado el mundo de la moda, pero luego de cinco años de pausar su arte, se dio cuenta de que ya no lo quería seguir haciendo y se mudó a Barcelona para estudiar un máster en Gestión de Moda en la Escola Superior de Disseny. Tras finalizarlo, volvió a Quito y abrió una tienda de ropa junto a reconocidos diseñadores, como Milú Espinoza.

Corea la llama

Durante los cinco años que estuvo en su ciudad natal, su gran talento destacó al ser parte de decenas de pasarelas y exposiciones en países como Ecuador, Argentina, China y Uruguay. Sin embargo, cuando en el 2017 fue invitada a hacer un desfile en Corea para representar a Ecuador, se dio cuenta de que disfrutaba estar allá y por eso decidió migrar nuevamente al país asiático. En el 2020 ganó una beca otorgada por el Gobierno coreano y así fue como consiguió mudarse allá para cursar una maestría en Moda y Tecnología en Seúl.

Actualmente está trabajando en su tesis, con el tema ‘Cómo introducir una marca de moda lenta (sostenible) ecuatoriana a un mercado de moda rápida (Corea)’. “Esta segunda experiencia en Asia ha sido hermosa porque ya hablo el idioma local y tengo más conexiones con personas de la industria textil”, comenta.

Eso sí, a la par de sus estudios no ha dejado de crear colecciones de moda y esto ha hecho que también gane reconocimiento al otro lado del mundo. Durante estos últimos años ha realizado cuatro eventos (pasarelas y shows) en Seúl y este arduo trabajo le ha abierto puertas en los medios de comunicación. El año pasado fue la protagonista de un programa documental que presentó una cadena televisiva coreana (KBS) y sus diseños han sido portadas de revistas en Francia (Malvie) y en España (She and She).

El arte y la resiliencia

Anabel define su estilo como una fusión entre lo femenino y lo ‘edgy’ (arriesgado y oscuro). Su última colección, ‘Vida y muerte’, está inspirada en diversas situaciones personales que la han llevado a estar cerca de la muerte. El último incidente ocurrió en el 2022, cuando sobrevivió a una estampida en la que fallecieron más de 100 personas, durante una celebración de Halloween en Seúl. “Luego de eso quise hacer una colección celebrando la vida, pero también expresando los sentimientos que surgieron al estar tan cerca de fallecer. Los conceptos de mis colecciones siempre son muy profundos”.

Todas sus piezas son hechas por manos ecuatorianas Cortesía

Talento de exportación

Aunque comercializa sus diseños en Seúl, todas sus piezas son elaboradas por artesanos ecuatorianos. “Me encanta que la calidad que se encuentra en Ecuador, respecto al armado de prendas, sea tan superior a la coreana. Nuestros artesanos siempre ponen atención a los más mínimos detalles”. Además, afirma que se siente orgullosa de su nacionalidad y por eso siempre aprovecha para difundir al país de forma positiva.

¿Por qué no está a favor del fast fashion (moda rápida) que predomina en Asia? Anabel responde que esta tendencia genera explotación laboral hacia los trabajadores, una masiva generación de basura y muchas veces son prendas que cuentan con químicos que posteriormente pueden ser absorbidos por la piel.

Sí se vive de la moda

Para este 2024 su meta es seguir expandiendo su marca en el territorio asiático y continuar con la difusión de la sostenibilidad en la moda. “Debo reconocer que al inicio de mi carrera era casi imposible vivir de la moda, pero si uno es perseverante y sigue esforzándose, después aparecen los frutos. Sí se puede vivir trabajando en ella”.

