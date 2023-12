Custo Dalmau: “En las latinas, la moda es su manera de expresión”

Al momento de la entrevista, Custo Dalmau tenía horas de haber llegado a la capital para presentar sus diseños en el Quito Fashion Night. “Me hace mucha ilusión venir acá” confiesa. “Hemos presentado nuestro proyecto en todas las capitales de Latinoamérica y solo faltaba Ecuador”.

El creativo de 66 años, oriundo de Tremp, España, es conocido por sus creaciones en Custo Barcelona, una de las marcas con más proyección internacional de la industria española.

Está vestido con camiseta negra, pantalón de mezclilla y zapatos deportivos, tal como suele aparecer al final de sus pasarelas llenas de color y estampados fuera de lo común.

La masiva popularidad que ha alcanzado ha sido denominada como Customanía. Pues no solo se posicionó en el mercado español sino en el norteamericano, donde sus prendas suben cada año al New York Fashion Week y son lucidas por personajes del cine y la TV.

Hoy también se cola en el armario latino, seduciendo a las mujeres con prendas que se vuelven un objeto de deseo, para resaltar su feminidad.

En diálogo con SEMANA nos habla no solo de trabajo sino también de su lado personal y paternal.

En pro de empoderar

Está consciente de que la ropa se vuelve una herramienta para que la mujer se sienta segura y alcance sus objetivos. Lo sabe a priori, es padre de mujeres, y además su trayectoria desde la década de los 80 le ha ayudado a entender a este género a la hora de consumir moda.

“Nos dirigimos a la mujer que quiere expresar su individualidad y esa es una forma de empoderamiento”, argumenta.

Su más reciente colección, ‘Objeto de deseo’, es prueba de ello. “Son piezas emocionales que las ayudan en su seguridad y las visten con cierta diferenciación del resto”.

Se debe a la paleta vibrante y a cortes no convencionales que se vuelven una dosis de energía para pisar fuerte dondequiera que la mujer vaya. “En las mujeres latinas, de hecho, la moda es parte de su cultura, es su manera de expresión”.

Estos son algunos de los looks del afamado creativo Franklin Jacome y cortesía

El vintage, su apuesta sostenible

La funcionalidad siempre ha sido una norma en sus diseños. No es algo que haya incorporado recién por la pandemia, sino que viene desde que Custo lanzó junto con su hermano David sus primeras prendas: unas camisetas funcionales con ilustraciones, cuya inspiración fue un viaje en moto que ambos hicieron por Estados Unidos.

“Nosotros no sabemos si somos diseñadores; somos creativos de indumentaria. No estamos alineados con la moda, porque esta te marca unas directrices y tendencias que tienes que seguir, y nosotros no las seguimos. Eso a veces nos va a favor y, a veces, en contra, pero no por eso cambiamos la genética de nuestro proyecto”, explica.

Y esto está basado en “la experimentación de los volúmenes y la arquitectura de las piezas”, tal como define Custo. Y se podría decir que él tiene algo de arquitecto, pues comenzó a estudiar esa carrera en Barcelona, aunque tras el éxito logrado con las camisetas se dio cuenta de que la creación iba más con él.

De ahí que empezaron a crear más prendas tanto para mujeres como hombres, en las que la sostenibilidad venía colándose en la marca debido a la calidad de la ropa.

“Lo sustentable también tiene que ver con lo vintage. La idea es que se pueda usar de generación en generación. Hay prendas de nosotros con más de veinte años y están en óptimas condiciones vendiéndose en tiendas de EE. UU. y Europa”.

Entre esas resaltan las camisetas que lucieron actrices como Julia Roberts en la película ‘Notting Hill’, Jennifer Aniston en la serie ‘Friends’ o Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’. Aunque todas ellas fueron algunas de sus embajadoras a principios de los 2000, para él toda mujer que quiera marcar la diferencia es su musa.

Cara a cara

¿A quién le heredó ese talento por crear?

Viene propio... Mi padre se dedicaba a la construcción y mi madre era ama de casa. No eran creativos.

¿No le dio temor dejar la carrera de arquitectura antes de dedicarse a las camisetas?

Creo que la creatividad es un trabajo como otros. Parecería distinta al resto de oficios, pero a la final tiene también protocolos, y unas directrices que debes ejecutar bien.

Pero obviamente necesita inspiración. ¿Qué le mueve el alma?

A mí me mueve el alma el reto que supone cambiarlo todo para continuar siendo el mismo pero de un modo renovado.

¿Algún momento que lo haya marcado en estos 43 años de carrera?

Fue en 1995, cuando salimos con mi hermano a probar suerte en Estados Unidos y funcionó.

Como todo en la vida, habrá tenido altibajos, ¿Algún error del que se arrepienta?

De los errores sale mucha creatividad. Podemos equivocarnos muchas veces, pero también hay que corregirnos y seguir practicando cosas nuevas.

¿Y qué hace Custo cuando no está creando?

Tengo cinco hijos y les dedico todo el tiempo que puedo.

¿Ya están involucrándose en la marca?

Estoy tratando de que de alguna manera puedan continuar con este proyecto. He convencido a la mayor, Carlota. Ella ya ha desfilado en algunas ocasiones para nosotros y en el próximo show, que será en Miami, ella irá sola y será responsable de todo.

¿Algún consejo que pueda dar a las nuevas diseñadoras para que la ‘rompan’ no solo a nivel local, sino que puedan llegar a Europa o Estados Unidos?

Para ‘romperla’ es necesario que tengan una identidad propia, que sea posible reconocer sus prendas sin necesidad de leer su logo. Y después, tener una buena comunicación, porque no hay que olvidar que moda no solo es producto, hay que saber conectarla con el mercado.

