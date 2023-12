Manuela Proaño, sofisticación quiteña

No estuvo nada mal la selección de embajadoras de la última edición del Quito Fashion Night. Desde Instagram habían anticipado mucha elegancia, sofisticación, glamour y más sinónimos de la palabra estilo.

Y hay que reconocer que entre las influencers elegidas hay mucho de eso, pero ninguna como Manuela Proaño. No la voy a ensalzar en estas líneas, pero quienes la siguen saben que ella es clara y directa cuando reflexiona sobre la imagen y triunfa con su estilo incluso fuera de la capital ecuatoriana.

Ella prefiere estilismos que van desde los acromáticos negro y gris hasta los tonos tierra, aunque en ocasiones incorpora tonos vibrantes como el rojo. Y, sobre todo, es fan de las prendas oversize y las piezas icónicas.

Aunque antes yo no era muy asidua a seguir a las influencers locales, menos aún seguir sus crisis, bodas, divorcios, hoy ya he hecho excepciones, en especial con las que hacen contenido de moda. Me agrada ver sus stories y reels, en los que se las ve haciendo colaboraciones y el famoso ‘get ready with me’.

Y a propósito de las fiestas de la ciudad, viene bien voltear la mirada a la esencia cosmopolita de más chicas como Proaño, que imponen su identidad desde las calles, sitios coloniales o eventos cada vez más top, y colocan a la mitad del mundo en una escena fashionista de buen nivel. A darse un paseíto por Quito.

PARA NO PERDERSE

Máquina nail salon y zapatos a prueba de fuego internet

Manicura lista con IA

Pintarse las uñas uno mismo es un ahorro de dinero, pero no siempre queda como le gustaría. Hasta la aparición de Nimble nail salon en casa. Con tecnología de escaneo de uñas de 270 grados, más de 20 algoritmos que calculan la aplicación de esmalte y, gracias al uso de inteligencia artificial, se aprende la forma, el tamaño y la curvatura de las uñas del usuario para una aplicación con precisión.

Sneakers a prueba de fuego

Salomon, la marca francesa reconocida por su ropa y zapatos deportivos, lanza un nuevo modelo de calzado: X-ALP gr10k. Su peculiaridad está en los materiales escogidos para su fabricación, ya que elaborado con el mismo textil de los uniformes de los bomberos. Son ideales para implementarlos en su atuendo para practicar algún deporte de motor.

