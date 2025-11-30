América Latina en la mira, estos son los lugares a visitar en el 2026

Una lista que destaca lo mejor de nuestros paisajes para quienes buscan experiencias únicas en lugares impresionantes

Festival Les Girafes en la ciudad de Guadalajara

Cada año, Condé Nast Traveler, la prestigiosa revista de viajes fundada en 1987, publica su lista de destinos más recomendados, una guía influyente que los viajeros consultan antes de planear sus aventuras.

Esta lista es importantes porque combina experiencia de expertos, reportajes de campo y opiniones de lectores, ofreciendo una visión confiable de qué lugares merecen ser explorados y por qué.

Para 2026, seis países de Latinoamérica brillan entre los mejores del mundo para visitar en 2026. Estos destinos prometen experiencias únicas para viajeros curiosos y sofisticados.

Guadalajara florece (México)

La tercera ciudad más grande de México, late con una energía que mezcla tradición y modernidad. Cuna del mariachi y el tequila, se prepara para un 2026 lleno de eventos: en abril regresará su Festival Internacional de Cine, en junio acogerá cuatro partidos del Mundial de la FIFA y en noviembre celebrará la Feria Internacional del Libro.

Conocida como La Ciudad de las Rosas por sus antiguos jardines que aún inspiran parques coloridos, hoy vive un florecimiento cultural.

Cómo llegar: Desde Ecuador no hay vuelos directos; se hace escala en Panamá, en un vuelo de 2 horas y luego uno directo a Guadalajara de unas 4 horas. El costo ida y vuelta ronda los 1.500 dólares.

Visa: Los ecuatorianos con visa vigente de EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido o Schengen pueden ingresar sin visa.

Chiriquí salvaje (Panamá)

Esta provincia se ha convertido en un refugio para quienes buscan desconexión. Alberga el Parque Internacional La Amistad (frontera con Costa Rica), con 400.000 hectáreas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO y la mayor reserva natural de Centroamérica, y el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, hogar de monos aulladores, armadillos y ballenas jorobadas que migran entre julio y octubre.

La experiencia se completa con snorkel en aguas protegidas, caminatas por bosques nublados, paseos por manglares y días completos explorando islas desiertas.

Cómo llegar: Desde Ciudad de Panamá hasta David (capital de Chiriquí) el trayecto dura unas 5–6 horas por la Carretera Panamericana, que cruza el país de este a oeste. El boleto a Panamá puede llegar a 800 dólares según la temporada.

Visa: Solo debe tener pasaporte vigente con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada.

Medellín se reinventa (Colombia)

La segunda ciudad más grande de Colombia pasó de ser un epicentro del cartel a un modelo de innovación urbana. Sus teleféricos, metro y áreas verdes conectan barrios como la Comuna 13, símbolo de resiliencia y uno de los destinos más visitados.

En 2026, la escena gastronómica toma protagonismo con la llegada de Wake, un nuevo complejo que reunirá propuestas culinarias y de coctelería.

El proyecto también albergará espacios de investigación y fermentación que impulsan aún más la innovación local.

Cómo llegar: Desde Guayaquil a Medellín hay vuelos directos, mientras que desde Quito es necesario hacer una escala en Bogotá. En ambos casos, el costo promedio de los vuelos ida y vuelta ronda los 600 dólares según la época.

Visa: Si va como turista, es suficiente presentar un documento de identidad vigente (cédula) o el pasaporte.

Minas Gerais, un tesoro por descubrir (Brasil)

Uno de los estados más grandes de Brasil combina arte moderno y tradición culinaria. En su capital, Belo Horizonte, la cultura de los ‘botecos’ impulsa su transformación: bares sencillos, pero llenos de sabor. Nuevos espacios reinterpretan la gastronomía regional y acompañan el crecimiento de la escena artística local.

En el distrito de Savassi se impulsa el talento local para consolidar a la ciudad como un referente creativo. Además, a solo hora y media, Inhotim -el mayor museo de arte al aire libre de Latinoamérica- celebrará dos décadas con nuevas exposiciones.

Cómo llegar: Las rutas incluyen escalas en ciudades como Panamá y Bogotá. El costo promedio ida y vuelta ronda los 1.600 dólares, aunque varía según la temporada.

Visa: Si va como turista, es suficiente presentar un documento de identidad vigente (cédula) o el pasaporte.

Patagonia Verde, el secreto mejor guardado del sur (Chile)

Entre bosques lluviosos y ríos turquesa, surge Reñihué como una alternativa tranquila al concurrido Parque Nacional Torres del Paine. Es un santuario privado junto a un fiordo, con un pequeño lodge que ofrece vistas al volcán Michinmahuida.

La zona alberga especies únicas como el kodkod, el felino más pequeño de América, y el pudú, el ciervo más diminuto del mundo. Los paisajes destacan ríos icónicos como el Puelo y el Futaleufú, ideales para rafting y kayak.

Cómo llegar: Desde Ecuador no hay vuelos directos a Santiago; la mayoría requieren escalas. Desde Santiago, lo más práctico es volar a Puerto Montt y completar el tramo en auto, ferry o vuelo local. El viaje es largo, pero forma parte de la experiencia. El costo promedio ronda los 1.500 dólares.

Visa: Como turista basta presentar cédula o pasaporte vigente.

Potosí: lujo y paisajes de otro mundo (Bolivia)

Más allá del Salar de Uyuni, el más grande del mundo, Potosí deslumbra con volcanes y lugares de ensueño como la Laguna Verde, la Laguna Colorada y las piscinas de Termas de Polques. Vicuñas y flamencos se encuentran en estos desiertos a más de 3.600 metros de altitud.

Excursiones en 4x4 de lujo recorren salares y lagunas con asientos estilo business, champán y snacks a bordo, incluyendo la experiencia de un apthapi, comida tradicional andina compartida en comunidad.

Existen alojamiento premium que permiten disfrutar de la naturaleza con comodidad, sumergiéndose en la belleza de los paisajes andinos.

Cómo llegar: Desde Ecuador, se requiere hacer una escala hasta La Paz (aprox. 8 horas). Desde allí, se viaja en bus o auto por la Ruta 1 unas 10–12 horas hacia el sur. El costo promedio ida y vuelta ronda los 1.500 dólares.

Visa: Como turista basta presentar cédula o pasaporte vigente.

