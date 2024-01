Alberto Freire, pasión por el arte

Guayasamín, Kingman, Martínez, Tábara. Las pinceladas y trazos más conocidos del panorama nacional se tornan palpables en ‘Gogh’. En esta galería del norte de la capital, las amplias salas albergan el pasado y el presente del arte local, los grandes maestros y los nuevos creadores.

Al centro de todo está Alberto Freire. El compositor y músico quiteño fundó el espacio hace veinticinco años, y eventualmente lo transformó de un pequeño local a una de las galerías más importantes del país. Sin embargo, su arribo al mundo de las galerías fue una casualidad.

“Siempre tuve el emprendimiento en la sangre. Fundé mi primer negocio cuando tenía 19 años. Sin embargo, no estaba en mis planes en ese momento tener una galería. Todo empezó con un viaje a Frankfurt, Alemania. Estaba en una feria, llevado por ese primer negocio que tenía, cuando vi una serie de pósteres, agendas, tarjetas, calendarios y litografías que me gustaron muchísimo. Me los traje al país, y cuando llegaron, obviamente tenía que enmarcar los pósteres”, recuerda.

Los inicios en la marquetería

Un nuevo viaje a Inglaterra hizo que se interesara en las molduras y marcos para cuadros, y comenzó a hacer los propios, saliéndose por completo de lo que en ese momento se ofrecía en el país, e iniciando su marquetería. La propuesta gustó y empezó a crecer. Inició, eventualmente, a hacer alianzas con artistas locales para mostrar y vender sus obras en el espacio.

Para ese momento su relación con las artes ya existía, y se había consolidado en casa. “Mi mamá tuvo un taller de pintura durante 17 años y pintaba todos los días. Conocí a los maestros que pasaban por la casa, y claro, tenía mucha sensibilidad y una gran vinculación con el arte. Cuando se dio la posibilidad de empezar la galería como tal, esa relación entre el artista y la galería, que a veces puede ser tirante, no era así porque yo sí entendía el proceso”, explica.

Litografías y desnudos

Pese a ello, no siempre fue fácil. Freire recuerda que cuando optó por formalizar la galería, a la par de las obras de artistas locales, también adquirió en el extranjero un gran número de litografías y cuadros, entre ellos desnudos. “Me encantan los desnudos, me parecen hermosos, y por eso los compré. Pero compré lo que yo quería ver, y no lo que buscaba el mercado ecuatoriano, que no le interesa o le incomoda los desnudos. De esas piezas, aún tengo varias guardadas que hasta ahora no se han vendido”, comenta entre risas.

‘Gogh’ es un nicho para coleccionistas, un mercado pequeño en el país. Lo que más se vende, comenta Freire, son los paisajes contemporáneos y las obras de colores vivos.

La pasión por el arte lo llevó a especializarse en otras ramas Karina Defas

Perito del arte

La pasión por el arte lo llevó a especializarse en otras ramas, como el peritaje de arte, que le permite determinar la autenticidad de una pieza, y diseño de interiores, que le ayuda a recomendar piezas a sus clientes. “La gran mayoría de las personas que llegan hasta ‘Gogh’, no lo hacen buscando una firma o a un pintor específico, sino una obra que los llame y sí, digámoslo, una obra que se vea bien con su entorno, con lo decorativo”, explica.

En ese sentido, hay quienes le piden a Freire que vaya a su casa, vea el espacio, y le sugiera obras para el lugar. Pero no todo se queda en lo superficial, pues para muchas de las personas que entran a ‘Gogh’, la pasión también marca sus decisiones, incluso cuando el componente económico no está ahí. “Hay gente que se enamora de un cuadro, pero no tienen para pagarlo al contado, entonces llegamos a acuerdos y a facilidades. Con decirte que mi motocicleta (la señala), la recibí como parte de un canje por una obra”, dice entre risas.

A futuro, Alberto señala que le gustaría que ‘Gogh’ se convierta en la galería más importante de la región y que continúe creciendo.

“Me gustan los retos. Siempre me pregunto qué sueños aún tengo por cumplir, qué me entusiasma hoy. Y la realidad es que tener una galería no es un gran negocio, es un tema de pasión”, afirma.

Cara a cara

¿Con qué frecuencia se enamora de una obra y se la quiere llevar a casa?

Cada vez tengo más claro qué quiero, y aunque el mercado busque la obra decorativa, yo me inclino siempre por lo artístico. He ido depurando mi colección personal, entonces ya no me enamoro de cuadros con tanta frecuencia. Cuando pasa, me tiene que llenar el alma y alegrar la vida.

¿Cómo selecciona las piezas para la galería?

Yo elijo personalmente todo lo que se muestra en la galería, y me enfoco en criterios como la temática, la técnica, y a veces la firma. Soy muy exigente. Un buen cuadro tiene que tener buen dibujo, una hermosa cromática, y lo fundamental, es la propuesta creativa.

¿Qué proyectos a futuro tiene para ‘Gogh’?

Quiero abrir en otras ciudades. Ese es mi plan a corto plazo. Pero esto es un caminar lento. Si estás apurado, tener una galería no es el negocio para ti.

Y en cuanto a la música, ¿qué proyectos tiene en marcha?

Es mi otra pasión. Canto desde que tengo uso de razón, desde los tres años quizás. Soy cantautor antes que galerista. Voy a lanzar mi nuevo disco a mediados de este año, y con la hermosa noticia de que voy a cantar con mi hija. Estoy muy emocionado.

