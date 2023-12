Rafael Spregelburd trae edad media al presente

“Soy un fanático de El Bosco”, afirma el dramaturgo, actor y director argentino Rafael Spregelburd. ‘El jardín de las delicias’, emblemática pieza del artista medieval, fue el punto de partida para su ‘Heptalogía de Hieronymus Bosch (El Bosco)’, que empezó en 1996 y contó con piezas como ‘La terquedad’, ‘La paranoia’, ‘La inapetencia’ y ‘La extravagancia’.

“Mi obsesión con El Bosco surge por la comparación que hay entre la crisis de la Edad Media y la crisis de la modernidad, en esta época. Es algo que me interesaba explorar”, señala.

Sin embargo, tras concluir la heptalogía sintió que había terminado con El Bosco. Hasta que en 2008, el teatro Vorarlberger Landestheater Bregenz de Austria le comisionó una nueva obra para celebrar los 500 años del pintor.

“Al principio me negué, porque sentía que ya había dicho todo lo que tenía para decir, y me parecía hasta abusivo volver sobre esos principios estéticos, pero me había quedado con ganas de hacer una nueva heptalogía, ya no sobre los nueve pecados, sino sobre las nueve virtudes”, dice.

Así surgió ‘Inferno’, obra que se estrenó en Austria y que llevó recién en 2022 a las tablas argentinas.

No era la primera vez que una de sus piezas se estrenaba en Europa sin su dirección. Más bien se había convertido en una situación habitual.

“En Argentina, las condiciones inferiores de recursos me obligarían a hacer montajes que no tienen punto de comparación con los que se realizan en Europa. Y los teatros públicos no tienen las condiciones para lo que necesito en mis obras. Y aunque me pongo tontamente a esperar que estas condiciones mejoren, rara vez sucede”, dice.

Y es que algunas de sus piezas, como ‘La terquedad’, obra monumental de 210 minutos, no tenían siquiera un teatro correcto para estrenarse.

No obstante, en 2022 se dieron las condiciones para llevar ‘Inferno’ a las tablas. El resultado fue impresionante.

Escena de inferno Cortesía

“El Teatro Astros empezó a apostar por autores argentinos, y las condiciones se dieron para el montaje. Hubo una buena recepción, a la gente le gustó y creo que salió hasta mejor de lo esperado”, asegura.

Y si bien la obra aborda las supuestas siete virtudes, lo que cautiva quizás es la complejidad para alcanzarlas y replantearse qué son.

“Las virtudes son diferentes: te tienen que crear la gana de ejercerlas. Todos queremos pecar, pero ser paciente, prudente y sobre todo ser fuerte necesita una inyección extra de algo que no tenemos naturalmente”.

‘Inferno’ llegará el miércoles 20 de diciembre a las tablas del Teatro Nacional Sucre. La única función se pondrá en escena ese día a las 19:30.

Al día siguiente, el jueves 21, Spregelburd ofrecerá un conversatorio en el Teatro Variedades Ernesto Albán, dirigido a estudiantes de artes escénicas.

Escena de Inferno Cortesía

Una obra sin protagonista

Además de escribir y dirigir la pieza, Spregelburd también interpreta a uno de los personajes, Felipe, un periodista de columnas de turismo, que un día se despierta de una resaca con la noticia de que el Vaticano ha abolido el infierno y ahora este está en todas partes. Pero pese a que es el personaje al que le suceden las tragedias, Spregelburd afirma que no es el protagonista. “Lo que tienen mis obras, por una cuestión ética, es que hay una distribución de roles, no hay personajes secundarios. Todos hacemos muchos papeles a la vez, y yo, aunque hago el papel del personaje al que hay que seguir, no soy el más importante”, asegura.

Junto a él compartirán escena los actores Violeta Urtizberea, Andrea Garrote, Guido Losantos y el músico Nicolás Varchausky, quien montará en vivo la banda sonora de la obra.

Quito, la puerta al mundo

El escenario del Teatro Sucre acogerá la obra por primera vez fuera de Argentina. Para el dramaturgo, las expectativas son altas. “Es la primera vez que con nuestras herramientas, nuestro humor, que es muy jodido, y con nuestro lenguaje, nos vamos a enfrentar a un público que a lo mejor no comparte lo que nosotros consideramos básico. No hacemos ningún intento por adaptarnos a otra cultura. Pero este desafío siempre es interesante porque lo que destaca es lo universal de un texto, no lo local”, señala.

En 2024 ‘Inferno’ se presentará en Parma, Italia, así como la obra ‘Pundonor’ y una nueva pieza comisionada para este espacio que, tentativamente, lleva el nombre ‘17 caballitos’.

Cine, teatro y mucho más

En el campo de las artes, Rafael Spregelburd es mucho más que un director. Además se ha consagrado como actor, dramaturgo, traductor y director de escena. Ha actuado en numerosas producciones de cine y televisión, entre ellas ‘ El hombre de al lado’, ‘ Días de vinilo’, ‘Música en espera’, ‘Otros pecados’ y ‘Día de gallos’. Este año actuó en la reconocida comedia ‘División Palermo’. Sus piezas teatrales están traducidas al inglés, alemán, francés, italiano, portugués, polaco, checo, ruso, griego, eslovaco, catalán, neerlandés, croata, turco y sueco. Entre ellas constan ‘La terquedad,’, ‘La estupidez’ y ‘La paranoia’.

