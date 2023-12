Íñigo Salvador, a merced de la literatura

Excanciller, ex procurador general del Estado, decano de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente. Íñigo Salvador parece haber vivido varias vidas, la gran mayoría dedicadas a las leyes.

Sin embargo, a los 53 años, el hoy magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sumó un nuevo título a su currículo: escritor.

En 2013 publicó ‘Miércoles Santo’, en una editorial independiente. Poca gente la leyó, y se publicaron pocos ejemplares. Sin embargo, cuando sus conocidos lo supieron, hubo sorpresa.

“Por muchos años, ni yo sabía que la escritura era una pasión oculta. Me consideraba un gran lector, pero llegó un momento en el que sentía que quería probar con la escritura, y ver qué pasaba. Aun así, muy poca gente lo sabía. Mi familia lo sabía, los más allegados. Pero claro, cuando salió la novela, amigos y conocidos no lo podían creer. Lo curioso es que me comparaban mucho con mi papá. Pero la pregunta que más me hacían era que cuándo tenía el tiempo para escribir”, recuerda risueño.

Lo cierto es que Salvador tenía una cercanía a las artes desde muy joven. Es un hábil dibujante, y tras graduarse del colegio, se fue a Londres a tomar cursos de dibujo, pintura y acuarela. Cuando volvió al país, no pensó en ingresar a la carrera de Jurisprudencia, sino a Arquitectura, donde podía emplear sus dotes artísticos.

“Fue una gran casualidad. Yo estaba listo para entrar a Arquitectura, en la Universidad Central, pero la carrera no se abría enseguida y me llamaron al acuartelamiento. Me inscribí en lo que se abriera primero, y lo que había era Derecho en la Católica”, explica.

Su dedicación le hizo ganar múltiples galardones académicos, y en los años posteriores ingresó a la carrera diplomática y viajó a Ginebra. Lentamente, se fue construyendo una carrera como jurista y docente, pero en su tiempo libre aún se dedicaba a leer y a escribir.

“Me gusta mucho la novela histórica y la novela policiaca. Leo varias cosas al mismo tiempo y las tengo en mi mesa de noche”, asegura.

Como un híbrido entre ambos géneros empezó a escribir ‘Miércoles Santo’, obra que se desarrolla en la apacible Quito de 1765.

la pasión de Íñigo siempre ha sido la escritura. Franklin Jacome

Ahí, Nuño Olmos y a su asistente Benito Sánchez deben aclarar el asesinato del oidor Calixto de Flórez y Orejuela. En medio de la investigación, conocen a Eugenio Espejo, un estudiante de Medicina de 18 años, que les sirve de forense en una época en que ni la policía ni la medicina legal existían.

La obra es cómica e intrigante, llena de personajes inolvidables.

A esta le siguió ‘1822, la novela de la Independencia’, una obra histórica que en 2022 ganó el Premio Joaquín Gallegos Lara del Municipio de Quito y que le tomó nueve años escribir.

“Fue un honor enorme ganarme el premio, y representó un espaldarazo gigantesco. Tenía un poco de miedo de que se pueda pensar que, porque hasta antes del anuncio del premio, yo aún era procurador general, quizá hubo influencias para que ganara, pero no fue así. Los lectores estaban genuinamente contentos con el libro, el jurado también, y ‘1822’ se convirtió en el libro más vendido de ese año”, cuenta.

Tras ello, editorial Planeta decidió reeditar ‘Miércoles Santo’, que también ha tenido una gran respuesta de los lectores.

Para este, si bien la respuesta del público lo llena de alegría, también le genera nerviosismo.

“Siento que la vara está muy alta, y que debo trabajar con la misma dedicación y pausa en mis próximas obras”, asegura.

Estas ya están en camino. La primera será una secuela del detective Nuño Olmos.

“Me comprometí a escribir una segunda novela sobre Nuño Olmos, en la que ya estoy trabajando, pero que aun no tiene nombre. En esta, mis personajes se enfrentan a un asesino en serie. También quiero hacer otros dos tomos de lo que será una trilogía sobre la independencia. Tengo trabajo de sobra por varios años”, comenta.

Cara a cara

¿Qué está leyendo en este momento?

Estoy leyendo una linda novela de Gilmer Mesa sobre la violencia en Colombia, que está muy bien escrita. Ese es el principal, pero al mismo tiempo estoy leyendo un libro sobre búhos y una recopilación de cuentos policiales.

¿Qué significa para usted la ficción?

Aprendizaje y distracción. Leer es la mejor manera de olvidarse de las preocupaciones.

¿Cómo divide su tiempo entre tantas ocupaciones?

Me levanto a hacer ejercicio, me voy a trabajar, regreso a la casa a almorzar, tomo la siesta, vuelvo al Tribunal. En la noche paso tiempo con mi esposa hasta que se va a dormir, y de ahí me siento a escribir o a leer hasta la madrugada.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Paso tiempo con mis hijos y mis nietos. Los nietos a uno lo revitalizan.

¿Cuál le gustaría que fuera su legado como escritor?

Me gustaría que mi legado fuera el buen uso del idioma. Además, que mis personajes perduraran en el tiempo, que mis textos sean leídos por los jóvenes.

