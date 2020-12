Zevallos: “La suspensión de los vuelos es una medida exagerada”

El 21 de diciembre, el presidente Lenín Moreno decretó nuevamente el estado de excepción a nivel nacional tras confirmarse en Reino Unido la existencia de una variación del virus causante de la COVID-19 que se transmite de manera más rápida. El ministro de Salud habla con EXPRESO de las medidas y de las vacunas.

- Hay una contradicción entre lo señalado por el COE y lo dicho por usted y el presidente sobre el ingreso de viajeros de Europa, Australia y Sudáfrica. Pues en las resoluciones se habla de restricción de ingreso durante 15 días y ustedes han dicho que pueden ingresar con la PCR y la de antígenos negativas. ¿Cuál es la orden definitiva?

- La restricción no quiere decir vetar, prohibir el ingreso; restringir quiere decir limitar. Esa es la confusión. No hemos manejado bien el término, pero se mantiene el requisito de PCR negativa para todos; y los viajeros que vienen de Europa, Sudáfrica y Australia deben hacerse una prueba de antígenos. Con eso aumentamos la probabilidad de detección. Pero no se va a hacer a todos, se hará de forma aleatoria, a un 10 % de los que vengan de esos lugares. Y si es que salen negativo, pues pasan, no hay ningún problema. Pero si dan positivo, a pesar de tener una PCR negativa, entonces esa persona, de acuerdo con su condición, si es residente o no, tendría que hacer un aislamiento domiciliario o repetirse la prueba PCR. Nosotros no estamos restringiendo porque sería un golpe duro para la economía suspender los vuelos.

- ¿Y qué análisis han hecho ustedes para no prohibir el ingreso como los países vecinos?

- Yo respeto la decisión que cada país tomó. No me parece la correcta. La suspensión de los vuelos es una medida exagerada. Así lo están diciendo la revista Nature, la Organización Mundial de la Salud, el propio gobierno británico. Además esta es una variante del mismo virus, no es una nueva cepa. Y no se ha demostrado que esta variante del virus incrementa o agrava la enfermedad, ni tampoco provoca más letalidad o mortalidad. Hoy (ayer) también salió un reporte en el que se demuestra que las vacunas de Pfizer y de Moderna aparentemente cubren esta mutación del virus. Entonces son razones muy fuertes para decir que no hay necesidad de cerrar los aeropuertos. Tampoco se ha demostrado que esa mutación del virus esté en Ecuador.

- ¿Pero no cree que puede existir una especie de paralelismo con lo que sucedió en marzo: que no se logre identificar el ingreso de esta variación del virus y que no se pueda controlar?

- Este virus tiene la característica de que se transmite de una manera más rápida. Eso es todo. Pero no se ha demostrado que hay un aumento de letalidad y tampoco que agrave la enfermedad. Dos razones suficientes como para no estar preocupados y para no tomar medidas extremas que pueden afectar la economía y la parte humana de los viajeros. La situación de ahora es completamente diferente a lo que sucedió en marzo. En marzo había otro problema completamente diferente. No estábamos preparados, no había pruebas, no teníamos PCR, nadie usaba mascarillas, nadie estaba preparado para tratar a un paciente. Todo lo hemos aprendido en este tiempo.

- Y si la evidencia que usted señala no da señales de gravedad, ¿cuál es la necesidad de decretar un estado de excepción?

- Son dos razones: la primera es porque existe la probabilidad y yo quiero precautelar de la mejor manera o prevenir cualquier riesgo que el virus pueda causar. Y la segunda es porque hay un problema gravísimo de aglomeraciones, especialmente en el Centro Histórico de Quito y en la Bahía de Guayaquil, donde las aglomeraciones son brutales. Si seguimos en esta tónica, nosotros colapsaríamos.

- ¿Y qué plan B tienen ante la posibilidad de que la Corte Constitucional no admita este decreto?

- En la parte inicial del decreto están todas las justificaciones, y yo creo que la Corte Constitucional no va a pronunciarse de una manera diferente. No sabría qué decirle como plan B, quedaríamos desarmados. Espero que no haya ese problema.

- ¿Y por qué no tomaron estas medidas con anticipación? El comercio se queda endeudado.

- En noviembre no había la evidencia de que el virus mutante estaba entre nosotros y tampoco anticipamos la gran cantidad de aglomeraciones que hay en Quito y en Guayaquil. Las policías metropolitanas no las han podido controlar. En la vida pública siempre habrá descontentos, pero las medidas que se toman son basadas en evidencia y hemos puesto el bien público primero antes que el individual.

EN DETALLE

Transporte: “Hay que limitar mucho las salidas"

“Es verdad que la aglomeración dentro del transporte público podría ser potencialmente más perjudicial, pero también al expandir la parte privada se corre el riesgo de que cinco personas vayan en un carro pequeño. Hay que limitar mucho, que de nuevo solo uno salga a hacer compras. Hemos exhortado a que se vuelva al teletrabajo”.

Testeo: “No creemos en las pruebas masivas”

“Ya no hay pruebas rezagadas. No creemos en las pruebas masivas, son inútiles. Los países que más pruebas han hecho no necesariamente han disminuido todos estos indicadores de contagio y muertes. Hemos hecho pruebas selectivas y apostado a la atención primaria, por eso tenemos estas cifras”.

Vacunas: “El pilotaje inicia con 72 hospitales”

“En enero llegarán 50.000 dosis para 25.000 personas. Se iniciará con el personal que trabaja en 72 hospitales. No solo médicos, sino auxiliares, enfermeras, los que hacen limpieza y recogen desechos. En marzo se seguirá con los mayores de 65 de centros geriátricos y los que los cuidan”.

Infectados: “Nos guiaremos por las PCR positivas”

“Los que ya se contagiaron no son prioridad. Tenemos una base de datos a nivel nacional de las personas que tuvieron una PCR positiva y de ahí debemos creer en la sinceridad de las personas que no saben si se contagiaron, para vacunarlas”.