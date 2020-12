Una Navidad cercada por la pandemia

Un retorno a la situación de hace casi tres meses. El presidente Lenín Moreno decretó ayer un nuevo estado de excepción en el que se incluyen varias restricciones a la movilidad y todo tipo de reuniones sociales, a escasos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Dos fueron las razones que motivaron al mandatario a tomar esta decisión, luego de reunirse con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y las autoridades de algunas de las ciudades más grandes del país, para analizar los últimos acontecimientos en torno a la pandemia de COVID-19.

La primera es el anuncio que hicieron, el fin de semana, las autoridades del Reino Unido en el sentido de que se encontró una variante o mutación en la cepa del coronavirus que tendría una capacidad de difundirse con mayor rapidez entre los humanos, aunque no se ha comprobado que sea más letal.

El incumplimiento a las normas de bioseguridad crece 140 % en Quito Leer más

Pero lo que más preocupa al Gobierno de Moreno y al COE nacional es lo que sucedió entre sábado y domingo con respecto a las aglomeraciones de personas a causa de las compras navideñas. “Según reportes, más de 80 mil personas se reunieron en la Bahía de Guayaquil y sobre las 65 mil personas en el mercado Ipiales y en el Centro Histórico de Quito en general, durante el fin de semana”, reveló el jefe de Estado.

En este contexto, se resolvió aplicar una serie de medidas para los pasajeros que arriben al país desde la Unión Europea (UE), Reino Unido y Australia, quienes deberán presentar los resultados negativos de una prueba PCR a su arribo, pero además someterse a una prueba rápida de antígenos, anunció Moreno.

Aunque luego el director del Sistema Integrado ECU-911 y miembro del COE Nacional, Juan Zapata, señaló que lo que está aprobado como resolución es “restringir el acceso al país a los ciudadanos nacionales y extranjeros que se embarquen en puertos y aeropuertos del Reino Unido, Australia, Sudáfrica, la Unión Europea, independientemente de las escalas que se realicen, a partir de las 00:00 del 22 de diciembre de 2020 en un plazo de 14 días. Esta recomendación está sujeta a modificación en función de la evolución epidemiológica”, señaló.

Además, los viajeros no residentes en Ecuador deben realizar aislamiento preventivo obligatorio en hoteles previamente determinados por el Ministerio de Salud, tal como sucedía en las semanas más álgidas de la pandemia.

A nivel local, las restricciones también quedaron establecidas y entraron en rigor desde la noche de ayer. El estado de excepción, que durará 30 días, incluye un toque de queda que va desde las 22:00 hasta las 04:00 y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas hasta el 6 de enero de 2021, en ese horario.

Sin embargo, pese a que el presidente Moreno señaló que las restricciones tenían un carácter obligatorio para todo el país, en realidad deberán ser aplicadas de manera focalizada por disposición de la Corte Constitucional (CC), que en su sentencia del pasado 11 de septiembre especificó que el Ejecutivo podrá decretar esta medida en zonas o ciudades específicas, con un informe previo y una justificación técnica.

Vacuna contra la Covid-19: cuidado con la desinformación que inunda las redes Leer más

La secretaria de Comunicación, Caridad Vela, reconoció ayer que el presidente tiene la potestad constitucional de decretar un nuevo estado de excepción en sitios en los que por las estadísticas de contagios sea necesario tomar medidas adicionales.

“Vamos a tener que esperar que salga el decreto para ver exactamente cuáles son las restricciones que aplican en cada zona. Estas decisiones se han tomado en coordinación con los alcaldes de las urbes más grandes y que mayores problemas han presentado, como Quito, Guayaquil y Cuenca, de tal forma que en esas tres ciudades puedo asegurar que regirán todas las medidas mencionadas”, dijo Vela.

En la tarde de ayer se dieron a conocer las resoluciones del COE, mientras que el decreto presidencial fue emitido ayer en la noche.

Aquí no hay variante como la de Reino Unido

Ninguna secuencia de los virus estudiados en Guayas presenta la variación genética detectada en el Reino Unido.

Así lo asegura el director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Fernando Espinoza, basado en un informe del Laboratorio de Biomedicina de la entidad, que durante estos meses ha efectuado estudios sobre el SARS-CoV-2 en la provincia y el país.

El Municipio de Quito pide aplicar un toque de queda 'puntual' en los feriados Leer más

La UEES afirma haber efectuado hasta ahora más de 35.000 pruebas de diagnóstico. El promedio es de unas 60 diarias. El índice de positividad de los últimos meses es variado: a veces sube hasta 40 o baja a menos de 20, no hay una curva estable, indicó Espinoza a Diario EXPRESO. Estas pruebas no son de testeo, sino voluntarias y se las realizan las personas que creen tener síntomas de la enfermedad, por lo que no se las puede considerar como un referente estadístico de la situación del virus en la ciudad.

Sobre la variante hallada en Gran Bretaña y otros países europeos, Espinoza resaltó que este virus es de ARN, los cuales tienen una alta capacidad de mutación. Lo comparó con el de la influenza, cuyas variantes siguen afectando cada año a la población en el mundo.

El laboratorio de la UEES subió a la Red Internacional Gisaid las secuencias de 170 virus provenientes de Guayaquil, Samborondón, Daule, Playas y demás lugares de la Costa, obtenidas en estos meses. Entre los resultados más significativos destaca que “ninguna secuencia de los virus estudiados presenta la variación genética del de Inglaterra”.

Horarios

El toque de queda empezará a las 22:00 y se extenderá hasta las 04:00. Será por 30 días.

Movilidad

Placas impares circularán lunes, miércoles y viernes. Pares, martes, jueves y sábado. Domingo rotan.

Comercio

Los centros comerciales atenderán de 08:00 a 20:00, con un aforo máximo del 50 %.

Playas

El COE resolvió el cierre de las playas el 24 y 25 de diciembre, y el 31 de diciembre y 1 de enero.

Diversión

Se dispone el cierre de bares, discotecas y centros de diversión nocturna.

Reuniones

Las reuniones familiares y sociales quedan limitadas a un máximo de diez participantes.