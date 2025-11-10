Zambrano dijo que muñecos de Noboa fueron donados; ¿cómo los obtuvo?

La prefecta Roberta Zambrano asegura que los muñecos de Daniel Noboa no son parte de la campaña por la consulta popular

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, negó que la entrega de los muñecos de Daniel Noboa sea un regalo por campaña electoral.

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, dijo este 10 de noviembre de 2025 que los 2.000 muñecos con el rostro del presidente, Daniel Noboa, que ella entregó a los niños de la provincia fueron donados, después de haber hablado con una persona que trabaja con el primer mandatario. La funcionaria descartó que los regalos hayan sido usados para la campaña por la consulta popular.

En inicio, Zambrano manifestó que se contactó con Noboa y luego aseguró que conversó con uno de sus trabajadores. "Le hablé al presidente, el presidente me comunicó con otra persona, le dije 'por favor, si tienen algo, ayúdenme'".

Luego continuó: "Yo hice la petición directamente a una persona que trabaja con el presidente y cuál es el problema, en la parte privada, fue algo muy personal", contó sobre la gestión para obtener los muñecos de la figura de Noboa, los cuales regaló en un acto público masivo.

Zambrano dice que la familia de Noboa hizo la donación

Durante una entrevista con la plataforma Primera Plana, el periodista Fabricio Vela le preguntó: "¿La donación la hizo el Grupo Noboa?" y Zambrano respondió: "claro, la familia sería no? Nada que ver con un oficio a la Presidencia. Fue algo muy personal", reiteró.

Rafael Correa vs. Annabella Azín: la rivalidad política que revive en Ecuador en 2025 Leer más

Para la prefecta, la entrega no fue un acto de campaña electoral ni anticipada, pues considera que Noboa no es candidato en el referéndum y que ella no mencionó que se debe votar por alguna opción afirmativa o el negativa. Indicó que el evento estaba previsto dentro de la agenda por el aniversario de la Provincia Verde.

"¿Cuál es el problema si el presidente no está de candidato? Allí no estaba abierta la campaña, en ningún momento se pidió el voto ni me he dirigido al pueblo inclinando una votación para una u otra pregunta de la consulta", manifestó en referencia a que la promoción electoral se inició oficialmente el pasado 1 de noviembre.

Sin embargo, el video de Zambrano lo difundió el 3 de este mes. Las figuras de los muñecos de Noboa estaban en una caja de color morado, que es el distintivo de la organización política del jefe de Estado, Acción Democrática Nacional (ADN). Ese día, antes de entregarlos, Zambrano preguntó a los asistentes del evento: "¿Quién quiere un muñeco, estos son los muñecos que nos ha mandado el presidente", según el video que ella publicó en sus redes sociales.

Consulta popular: ¿Por qué genera polémica pregunta de la Asamblea Constituyente? Leer más

La funcionaria insistió en que "se tergiversan las cosas". El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) recordó que "está prohibida la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, no autorizadas por la autoridad electoral", durante la campaña electoral, la cual comenzó a inicios de este mes por la consulta popular.

La entidad señaló que la prohibición consta en el artículo 278 del Código de la Democracia y, si las personas incurren en esa conducta, podría ser considerada como una infracción electoral grave.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!