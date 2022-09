El exalcalde destituido de Quito, Jorge Yunda, será candidato en 2023. Así lo confirmó el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, y encendió las críticas de cómo, a pesar de haber sido removido de su cargo y tener una sentencia que suspende sus derechos políticos, Yunda podrá participar en las elecciones. Ahora ninguno de los que empujaron en su momento la remoción y posterior denuncia por infracción electoral se hacen responsables.

“Son las organizaciones políticas las que pueden objetar las candidaturas”, dice a este Diario la impulsora de la remoción de Jorge Yunda y actual candidata a la Alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo. Además, indica que “hice lo que debí hacer en el momento correcto” con esa administración.

Asimismo, destaca que la responsabilidad de que Yunda participe recae, principalmente, en el movimiento Pachakutik que “auspicia la candidatura de un personaje envuelto en escándalos de corrupción”.

Sentencia El 19 de agosto pasado, el TCE resolvió la suspensión de los derechos políticos de Yunda por dos años. El exalcalde presentó recursos horizontales.

Consultado por este Diario, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, indicó no tener ninguna postura sobre la confirmación de la candidatura de Yunda porque “yo no soy candidato”. Sin embargo, señaló que “hay una sentencia y un pedido de aclaración que el juez ponente no resuelve”.

Por su parte, el exvocero del colectivo Todos por Quito y actual candidato a la Prefectura de Pichincha, Andrés Castillo, especula que la falta de acción de las organizaciones políticas se debe a que estas querían “permitir la participación (de Yunda) sin ningún tipo de trabas para que no se diga que se lo está persiguiendo”.

Sin embargo, más allá del antecedente político, Castillo indica que, jurídicamente, “la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no está en firme” y que, por ende, “no se podía presentar un proceso de impugnación por algo que solo era una expectativa”.

Argumento que ratifica el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, e indica que “los tiempos ya están agotados como para presentar impugnaciones o algún recurso. Ya es algo que está en firme”. Además, hace hincapié en que “no era de nuestra competencia analizar la situación (...) ni hacer juicios de valor”.

Por su parte, el TCE señala que “lo que hace (Yunda) es interponer un recurso de ampliación y aclaración para así ganar más tiempo”. Sin embargo, sin hacer referencia a la demora para tratar el proceso del exalcalde, recuerda que luego de la resolución del CNE, los sujetos políticos pueden presentar recursos ante el Tribunal.

Declaraciones que no comparte Andrés Castillo y recuerda que “al Tribunal no le dio la gana de resolver el recurso de Yunda a tiempo”. Además, destaca en que Jorge Yunda tuvo “viveza criolla” y que hay observar las acciones del TCE.