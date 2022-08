Un segundo plan está en marcha. El exalcalde de la capital de la República, Jorge Yunda, indicó que no descarta que su hermana, Lilia Yunda, participe en las seccionales de 2023 por la Alcaldía de Quito, en el caso que se mantenga en firme la suspensión de sus derechos políticos. Aunque apoya la idea, Yunda aclaró que esa será una decisión de la coalición de organizaciones políticas que lo eligieron para que compita en las seccionales.

"No descarto la posibilidad (de que Lilia Yunda sea candidata para la Alcaldía de Quito)", dijo Yunda en una entrevista concedida a Café La Posta e indicó que, si así fuera, "ella no tiene ningún impedimento". Asimismo, el exalcalde recordó que "mi hermana me ayudó con un papel importantísimo en el Patronato" del Municipio de Quito.

Sin embargo, aunque Yunda no descarta la posibilidad, aclaró que la coalición de las organizaciones políticas Pachakutik, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover son quienes deberán decidir si Lilia Yunda corre o no para las seccionales de 2023. "No le deseo que entre al mundo de la política", dijo Yunda, pero añadió que "(ella) tiene muy clara la visión de toda esta persecución, de toda esta dedicatoria (...)".

Sobre la suspensión de sus derechos políticos por el rechazo a la recusación que la defensa de Yunda presentó en contra del juez Juan Antonio Peña, Yunda explicó que "no voy a presentar ninguna acción constitucional" y cuestionó que el Tribunal haya resuelto el tema en la madrugada "del día sábado cuando ya había anunciado que había ganado las primarias" de la coalición de partidos políticos. Asimismo, no descartó que la coalición presentará algún recurso "para no dejar violentar todos estos atropellos en derecho".

"Ellos están preocupados de sacarme de la papeleta electoral justo cunado todas las encuestas me dan más de 8 puntos del que me sigue (Pabel Muñoz). Es sospechoso", continúo Yunda e indicó que, en este momento, "no puedo ser candidato". En ese sentido, sobre si apoyará la candidatura del correísmo, el exalcalde señaló que "me parece un insulto a la inteligencia del electorado (decirles que) voten por tal candidato".

El 19 de agosto de 2022, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazaron la recusación que la defensa de Jorge Yunda presentó en contra del magistrado ocasional Juan Antonio Peña. Con ello, se ratificó la sanción en contra de Yunda sobre la pérdida de sus derechos políticos por dos años. El 3 de agosto de 2022, Yunda ganó las primarias de la coalición de Pachakutik, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover para buscar su reelección en las seccionales de 2023.