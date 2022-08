El destituido alcalde de Quito y nuevamente aspirante al cargo, Jorge Yunda, informó este 19 de agosto de 2022, a través de sus redes sociales, que se le quitó el derecho a ser candidato.

“Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato, pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo”, escribió y adjunto la imagen de un sondeo que le daba el primer lugar de las preferencias.

La noche de este 19 de agosto los jueces los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazaron la recusación que la defensa de Yunda presentó en contra del juez ocasional Juan Antonio Peña.

De inmediato continuaron analizando el caso y ya entrada la noche resolvieron ratificar la sanción en contra de Yunda que pierde sus derechos políticos, por infracción electoral. La denuncia fue presentada por el actual alcalde, Santiago Guarderas.

Desde el TCE se confirmó que los jueces electorales tomaron una decisión, pero prefirieron ser cautos hasta que el documento sea publicado en la página web del Tribunal y notificado oficialmente a las partes, aunque la defensa de Yunda ya está al tanto de lo resuelto.

Yunda había sido propuesto para ser candidato a la Alcaldía de Quito por el Movimiento Plurinacional Pachakutik en dupla con Guillermo Churuchumbi que buscará la prefectura de Pichincha.