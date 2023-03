Saltos, quien contó con la ‘patadita de la buena suerte’ del expresidente Rafael Correa -quien la promocionó en redes sociales con la indumentaria de su partido político (la RC5)- es una de los siete nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dice ser apolítica, que responde a la gente.

Declaración de impuesto a la renta

2022: Aún no presenta

Aún no presenta 2021: Aún no presenta

Aún no presenta 2020: Aún no presenta

¿Puede garantizar a los ecuatorianos que actuará de manera independiente pese a haber sido promocionada por el correísmo en la campaña?

La responsabilidad que tengo, como Yadira Saltos, es con la ciudadanía, el pueblo y las organizaciones sociales; es una gran responsabilidad. Es por eso, y por la representatividad, legitimidad y el triunfo que obtuvimos en las urnas (en las elecciones secciónales 2023), que me debo al pueblo.

¿Están al tanto del trabajo que realiza el Consejo actual?

Estamos alerta al trabajo que realiza el Consejo actual al que nosotros le hemos llamado el Consejo de los suplentes de los suplentes. Han mantenido sesiones extraordinarias para designar autoridades, pero estamos atentos a que se cumplan dentro de los parámetros. Revisaremos el proceso.

¿Haber participado activamente en la administración del expresidente Rafael Correa no la compromete con el partido político que él lidera?

No, en lo absoluto. Para ser elegidos teníamos que ser apolíticos; no pertenecer a ningún partido político para poder ser candidatos y ahora consejeros electos. Sin embargo, hay afinidades importantes con lo que significa la lucha por los derechos, por la convicción de que vamos a recuperar el Consejo y devolverle la institucionalidad. Que la elección de autoridades debe ser transparente, que cumpla con la agenda ciudadana.

¿Qué significa para usted recuperar la patria? Una frase que ha sido promovida como eslogan por la Revolución Ciudadana en campaña...

Yadira Saltos recorrió el país y en esas conversaciones que tuvimos con las mujeres, con la gente de a pie, con los barrios y los jóvenes en las universidades, evidenciamos una total tristeza. No solamente porque no hay trabajo, sino por la inseguridad que acecha al país y los casos de corrupción que giran en torno al Gobierno Nacional y que entristecen a la población. La gente no has dicho que lo único que quiere es que se le devuelva la paz, el trabajo, la salud, la seguridad, la esperanza de días mejores.

¿Y cómo harán eso desde el Consejo de Participación?

Hay diferentes mecanismos de participación ciudadana y control social. Definitivamente, cuando hablamos de esa lucha contra la corrupción, nos referimos a los requerimientos que hacen las diferente organizaciones sociales de cómo se puede incidir a través de los observatorios ciudadanos y comités de usuarios para que se investiguen los presuntos actos de corrupción. Entonces, esto se determina a través de un informe y el Consejo de Participación Ciudadana debe empujar ese informe hacia la Fiscalía General, la Contraloría o a la Asamblea Nacional.

¿Se ha reunido con los consejeros electos? De ser así, ¿Cuáles son las primeras líneas que marcan para ejecutarlas luego de su posesión?

Sí, hemos mantenido reuniones con todas las mujeres que son parte del Consejo de Participación con el objetivo de recuperar el papel protagónico que tienen que tener la ciudadanía, organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación para recuperar la institucionalidad y transparencia del Consejo de Participación. Ese ha sido el objetivo de nuestras conversaciones.

¿Han pensado cómo lograrán la mayoría en el Consejo?

hemos hablado de eso. Definitivamente entre los siete consejeros electos tenemos varias afinidades, no solo el deseo de recuperar la seriedad del Consejo, sino también tener una agenda conjunta a favor de las grandes mayorías. Los siete venimos acordando que el trabajo sea unánime.