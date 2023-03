Abrió agenda a los medios luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizara el reconteo de votos. Dijo que no quería adelantarse. Ahora, con los números a favor, habló con EXPRESO sobre los cambios que prevé propiciar en la entidad que tiene, como una de sus atribuciones, designar autoridades. Pese a que aún no ha sido posesionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como uno de los siete miembros que conformarán el ‘nuevo’ Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la estadística después del reconteo de votos lo dibuja como uno de los ganadores. Dice no responder a organizaciones políticas.

¿Ha evaluado el desempeño del Consejo en los últimos años? ¿Cuál es el diagnóstico?

Solo se han enfocado en una de las cinco atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: la asignación de autoridades. Se dejó de lado su esencia: la participación ciudadana, el control social y la verdadera lucha contra la corrupción.

¿Y cómo llevará a cabo el proceso de designación de autoridades el nuevo Consejo?

En los procesos de selección de autoridades, por ejemplo, es importante la participación de la ciudadanía. Que si conocen que esa persona tiene ‘rabo de paja’ o algún problema, se lo pueda impugnar y sacar del proceso. Es por eso que estos procesos no los vamos a hacer solos, lo haremos con la ciudadanía, no a las doce de la noche como estaban acostumbrados. Y también con la ayuda de los medios de comunicación para que los ciudadanos estén enterados del proceso de designación de autoridades.

¿A quién responderá Andrés Fantoni? ¿Al estatuto o a alguna organización política?

Siempre he respondido a la ciudadanía, porque sé lo que necesitan; he caminado con ellos. Los políticos han destruido la entidad y hay que sacarlos del Consejo de Participación Ciudadana. Como lo dice su nombre; ciudadana. Con democracia participativa y no representativa. Es decir, donde la gente pueda empoderarse y tenga la voz de participación.

¿Andrés Fantoni responderá a su antiguo jefe? El PSC...

(Se ríe) Ni del Partido Social Cristiano (PSC) ni de ningún otro partido. Siempre he trabajado con la gente, por eso no estoy afiliado a ninguna organización política ni me he postulado a ningún cargo que los represente. En el Consejo, en cambio, represento a la gente que ha sido invisibilizada, callada y menoscabada por años.

¿Qué necesita la presidencia del Consejo de Participación?

Necesita que tenga los consensos necesarios, que piensen en los ecuatorianos y no en pugnas y problemas, como ha pasado en los anteriores Consejos. Que se dediquen a trabajar, a accionar y que no solo haga plenos en Quito, sino los extraordinarios en cada una de las 24 provincias a nivel nacional. Que sesione en territorio, donde están las comunidades, colectivos y la gente de a pie.

¿Usted cumple ese perfil?

Puedo ser yo, como también puede ser cualquiera de los seis consejeros restantes. Aquí lo importante es el compromiso.

¿Considera que el Consejo necesita ‘orden en la casa’?

Falta muchísimo y el trabajo que tendremos es arduo y amplio; sobre todo por la responsabilidad de transformar el talento humano, la infraestructuras, los sellos educativos; darle fuerza al orgánico que tiene el Consejo de Participación Ciudadana -que no tiene que ver solo con la designación de autoridades, sino con promover la participación social.

¿Le ‘quitaba el sueño’ la pregunta cinco de la Consulta Popular? Con la que se le quitaba al Consejo la atribución de designar autoridades...

No me quitaba el sueño si nos quitaban la facultad de designar autoridades, porque mis ojos, mi fuerza y mi ser es la participación ciudadana. Eso para mí no es nuevo. Yo ya lo he realizado a través de la fundación que presido; sobre todo lo que hemos podido encaminar y servir a la ciudadanía.

¿Hay una hoja de ruta para realizar esta transformación?

La primera acción de esta hoja de ruta es obtener la información necesaria para detectar los problemas; que es lo que no hemos tenido hasta ahora. Se percibe que hay una problemática, que las cosas no están bien, pero necesitamos lo tangible para planificar y organizar los cambios necesarios.

¿Trabajan en la transición?

El Consejo que estará hasta el 13 de mayo no se ha comunicado con este nuevo equipo de consejeros electos para iniciar el trabajo de transición. Emitiremos un comunicado para invitarlos a este proceso.