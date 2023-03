Market dice que hubo fraude electoral con apoyo de los propios delegados de partidos

El director de la empresa Market, Blasco Peñaherrera, estuvo este viernes 3 de marzo en Guayaquil para reiterar sus denuncias de fraude electoral en los comicios del 5 de febrero pasado. Y, en el caso de esta ciudad, señala de ello a los delegados de los partidos políticos participantes, tanto de los que ganaron como de los que perdieron.

Al igual que lo hizo en Quito la semana pasada, Peñaherrera sustenta su denuncia en las diferencias en el número total de electores que registran actas de candidatos a alcaldes o prefectos, frente a las de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en las mismas juntas receptoras.

Afirmó que solo en Guayaquil han encontrado esas inconsistencias en 174 actas para elección de prefecto y 131 para alcalde. Aunque a su criterio, bastaría con que esto ocurriera en una sola, pues se trata de un fraude, por lo que cabe es la repetición de las elecciones.

"No creo que el señor Aquiles Álvarez o la doctora Marcela Aguiñaga quieran entrar por la ventana", expresó, en alusión al alcalde electo de Guayaquil y a la candidata electa a prefecta del Guayas, ambos por Revolución Ciudadana, listas 5.

Según Peñaherrera, esa irregularidad se produjo con la anuencia y participación de los delegados de los partidos en las mesas de votación, quienes también firman las actas, como demostró con las que exhibía como pruebas de su denuncia.

¿Significa eso que el Partido Social Cristiano, con toda la propaganda electoral que desplegaron sus candidatas Cynthia Viteri y Susana González; la organización y capacitación de sus delegados a los juntas receptoras; y sus controles propios de los escrutinios, han aceptado esto y no han reclamado?, le preguntó este Diario.

"El Partido Social Cristiano está conformado por un número equis de afiliados y todo lo demás. Lo que yo he dicho es que miembros de esa agrupación, que están aquí y firman esas actas como delegados del partido, permitieron que se cometa este intento de fraude y que se beneficie a la Revolución Ciudadana. Y lo estoy diciendo y afirmando porque tengo las pruebas. Habría que llamar a Galápagos y preguntarle de esto al señor (Alfredo) Serrano (presidente nacional del PSC)", respondió.

Otro medio le consultó si con esta denuncia solo pretendía justificar el fracaso por la enorme diferencia de más de 10 puntos entre los resultados del 'exit poll' que efectuó Market (que daban como ganadores a las candidatas del PSC) y los resultados oficiales del CNE.

"Yo le quiero responder a usted con esta acta: 323 personas votaron para alcaldesa y 468 para consejeros del CPCCS. ¿Si es que esto no es una comprobación de fraude, qué es?. Yo tengo en mi empresa 30 años, llevo haciendo consultoría todo este tiempo. Si nosotros no estamos absolutamente seguros de algo, no lo publicamos. El 5 de febrero el 'exit poll' fue bien realizado y por eso se difundió. Si nos equivocamos, nos equivocamos, no pasa nada. (...) Esto es fraude electoral y aquí los afectados somos todos los ecuatorianos. Si el 'exit poll' no coincide o fracasa, es un trabajo particular, que fue pagado con créditos publicitarios, ni siquiera con dinero. Le agradezco por su pregunta porque me permite explicar esto, pero lo que aquí ha habido es un fraude elemental", defendió Peñaherrera.

Lo que denuncia Market también fue señalado antes por seis candidatos al CPCCS que perdieron y que el pasado 9 de febrero pasado afirmaron que hubo “votos desaparecidos” en Guayas. “Para la Prefectura, hubo 2’455.496 votos, para el CPCCS hay 2’404.000. Es decir, hay una diferencia de 50.000 votos desaparecidos", precisó Esteban Guarderas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha reconocido esas inconsistencias, pero también ha señalado que no alteran la tendencia ni los resultados generales. La semana pasada sus autoridades rechazaron la denuncia de fraude que hizo Peñaherrera en la capital.