Los señalamientos pasan de las redes a lo judicial. Xavier Jordán, uno de los procesados por presunta delincuencia organizada en la trama de la corrupción en el hospital Teodoro Maldonado del Seguro Social, anunció este 7 de marzo de 2023 que emprendió acciones legales contra del asambleísta Fernando Villavicencio, el periodista Cristian Zurita y el particular Nahim Massuh por el delito de difamación y ciberacoso.

Según la notificación publicada por Jordán en sus redes sociales, los tres anteriormente mencionados habrían publicado declaraciones difamatorias en varias plataformas donde acusan a Jordán de "estar bajo investigación criminal por delitos que incluyen, pero no se limitan, a masacres, tráfico de droga, lavado de dinero y pertenecer al cartel de Jalisco Nueva Generación". Delitos que, según indica, han sido descartados por la Fiscalía.

🔴🔴🔴

Atención Ecuador asi la prensa calle !! Yo no les tengo miedo la familia es primero. Primera parte saludos 🖖 pic.twitter.com/hvSsDtb3qL — Xavier Jordan (@XavierJordanM) March 8, 2023

Asimismo, Richard Díaz, abogado de Jordán en esta denuncia, añadió que las acciones en contra de Villavicencio, Zurita y Massuh son por los daños y perjuicios que le han causado a Jordán y a su familia. También indicó que los denunciados ya han sido notificados y que, una vez conocida la misma, tendrán cinco días para retractarse de las "declaraciones falsas y difamatorias". De no hacerlo, según indicó la defensa, la denuncia continuará.

Sin embargo, Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la mesa de Fiscalización del Legislativo, indicó a EXPRESO que no emprenderá ninguna acción frente a la denuncia anunciada por Jordán porque "no respondo a delincuentes". Asimismo, Cristian Zurita, periodista de investigación, ha declarado que no subestima la denuncia, pero que "si Jordán va a dar el paso a enjuiciarme, tendrá que entender que puedo solicitar la información que creo conveniente respecto a su privacidad para demostrar que no he estado equivocado. Puede que yo no termine bien, pero él tampoco".

🛑#ALERTA | El abogado de Xavier Jordán, procesado en Ecuador y prófugo de la justicia, confirmó que inició acciones legales contra el periodista @christianzr, el asambleísta @VillaFernando_ y el ciudadano Nahim Massuh.



➡️ https://t.co/AKEJwzCxeu pic.twitter.com/icY4S7JzRY — FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) March 8, 2023

Por su parte, Fundamedios rechazó la denuncia planteada por Jordán indicando que "condena este tipo de acciones que tienen como fin la censura". Además, desmintiendo lo señalado por la defensa de Jordán en la notificación, recordó que "la misma Fiscalía General del Estado ha señalado a Jordán como parte de una 'red de corrupción' que habría vendido insumos y medicinas con sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo".

Xavier Jordán trascendió a la palestra pública en 2020 por los casos de presunta corrupción en la compra de medicinas e insumos médicos para una unidad hospitalaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante la pandemia, donde un entramado de empresas, algunas de ellas pertenecientes a Jordán, recibieron varios contratos.

Luego, en 2022, una fotografía de él junto a otros personajes en una piscina en Miami, entre ellos el legislador de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, revivió su recuerdo. Asimismo, según ha publicado este Diario, las presuntas actividades ilícitas de Jordán también habrían alcanzado al expresidente Lenín Moreno a través de una casa en Salinas en el denominado caso 'INA Papers', ahora conocido como caso 'Sinohydro'.