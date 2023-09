Walter Macías: " Wilman Terán tiene que responder ante la justicia penal”

La jueza Martha Vimos le dio la razón al juez Walter Macías y concluyó que la Judicatura vulneró sus derechos al destituirle del cargo. Ordenó que se reintegre al cargo, se le ofrezcan disculpas y se paguen los haberes no percibidos. Macías habló con EXPRESO sobre el caso.

Walter Macías. Manabita. Juez de la Corte Nacional de Justicia. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y abogado de los tribunales por la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Magíster en Derecho Constitucional. Fue secretario de fiscales, fiscal de Manabí, juez del tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre y su presidente, docente y formador de la Escuela de la Función Judicial, entre otros cargos.

- Acaba de ganarle una acción de protección a la Judicatura, ¿cómo se siente?

- Contento porque realmente no ha ganado Walter Macías ni el juez de la Corte Nacional de Justicia sino que ha ganado la independencia judicial y se ha demostrado que no puede pasarse por alto ningún estamento, ni siquiera el Consejo de la Judicatura, sobre la que establece el orden constitucional.

- ¿Cuáles son los derechos que se vulneraron en su caso?

- Más allá de los derechos que se plantearon en este caso la motivación, el debido proceso, el principio de legalidad, se ha marcado un hito porque la jueza ha abordado el derecho de participación ciudadana, esto con relación a lo que tienen derecho todas las personas para ejercer ese control social a través de las veedurías que el Consejo pasó por alto sobre el sumario, ya que no tomó en consideración las recomendaciones que hizo la veeduría para que los vocales que estaban impedidos de intervenir en el sumario no ejerzan ningún tipo de participación ni en el desarrollo del mismo ni en la toma de resoluciones como en este caso la vocal Barreno.

- Se vulneraron entre otros derechos, a la seguridad jurídica y a la independencia judicial, ¿eso qué significa?

- La jueza lo que ha determinado es que no importa si votaron con dos, tres cuatro o cinco votos, el hecho es que siempre ha existido la ley de una forma establecida y que en este caso el Consejo fue acomodando sus reglamentos de una forma sistemática para tratar de destituirme, como en este caso ocurrió sí o sí. Esto no puede ocurrir porque todo ciudadano, no solamente juez nacional en todo escenario antes de que concurra a la justicia o a un órgano administrativo tiene que conocer cuáles son las reglas del juego. En este caso la Judicatura se pasó por alto todo esto, eso es vulnerar la seguridad jurídica, las reglas del juego tienen que estar establecidas antes de que ocurran los hechos. (LEA ADEMÁS: "La Judicatura le abre otro expediente al juez Walter Macías y por el mismo caso")

- ¿Qué otros expedientes tiene y por qué casos?

- Había trámites y el señor Terán se rasgaba las vestiduras diciendo que me habían absuelto, pero claro estaban prescritos y estaba obligado a absolverme. Pero, sistemáticamente ha venido aperturándome, con auxilio de varios funcionarios, sobre la base de documentación y afirmaciones que han falseado en dos o tres expedientes más, esos los están llevando a cabo, pero hay una particularidad, he presentado denuncias en la Fiscalía que ya se han abierto investigaciones y ya existen causales como determinó la jueza que harían que el presidente de la Judicatura tenga que excusarse y actuar su suplente Álvaro Román. Entonces esta persecución ya no podría darse de parte de Wilman Terán, además que tiene que responder ante la justicia penal.

Ya es hora de que el Consejo termine sus periodos de forma anticipada y vayan a cubrir esos cargos ciudadanos que vayan a servir.

Walter Macías, juez nacional

- Si tiene aún tres expedientes, ¿el Consejo va a insistir en separarlo de la Corte?

- Claro, en ese sentido ya se manifestó la Corte con 17 votos en contra de cuatro, ese expediente lo impulsó el Consejo por una denuncia de la vocal Barreno, esto es parte de la persecución pero con esa negativa de la Corte el procedimiento legal en la seguridad jurídica que indicó la jueza no le da otra alternativa que tener que archivarlo. Dos se están siguiendo pero hay prueba en contrario que obligaría a archivar.

- Ponen las denuncias sentenciados. ¿Usted hablaba de delincuencia organizada?

- No hay que perder de vista que el sumario por el que me denuncian lo presenta Esteban Celi, uno de los sentenciados por Las Torres que fui uno de los tres jueces que dicté la sentencia. El día que jugó la selección presenta otra denuncia el señor Pablo Flores, son parte de la organización delictiva de Las Torres. Se demostró que esto es una estructura delictiva que participaba en el delito de delincuencia organizada y fueron sentenciadas 11 personas entre ellas el excontralor Pablo Celi. Estas personas están actuando en asocio con la Judicatura y se demuestra por la participación en las resoluciones de los vocales Muñoz Terán. Quiere decir que la participación de esta estructura delictiva también está actuando en contra de la administración de justicia con la colaboración de los señores Muñoz y Terán, ha extendido sus tentáculos esta estructura delictiva y está participando con el delito de delincuencia organizada ahora también en contra de la administración de Justicia para dejar sin efecto el caso Las Torres y acabar con la sentencia y dejar en la impunidad estos hechos.

- Deberá retomar todos los expedientes que conocía.

- Todos incluido el caso de los vocales. Ese y todos los casos vuelven a mi conocimiento.

Ya esto marca el principio del fin del cueste lo que cueste del presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán.

Walter Macías, juez de la Corte Nacional

- No se acogerá a la prórroga de la Judicatura.

- Mi posición es no acogerme a esa resolución porque está dictada y este término coloquial lo utilizamos una vez, ‘entre gallos y media noche’, por parte de los dos vocales que están involucrados en toda esta trama de corrupción y por medio también hay chat filtrados que tiene que investigar Fiscalía sobre acuerdos que hay respecto a resoluciones que estaban dictadas en mi contra. Voy a esperar que se resuelva mi acción extraordinaria sobre el mismo tema en la Corte Constitucional. Si decide que no, me quedaría febrero de 2024.

- Se ha sentido acosado por reacción del Consejo. Desde varios sectores se habla de la existencia de un troll center para defender las posiciones.

- Claro que sí, de una forma tan burda que son cuentas abiertas en agosto de 2023 o inclusive son cuentas que dan post de noticias a favor del Consejo o de cuestiones así.

- ¿Tiene algún temor?

- El temor primero por las amenazas, por las estructuras delictivas que están detrás de esto y que es demasiado evidente y por la situación administrativa temor normal de que sigan con esta persecución y eso realmente causa un desgaste porque a parte de aquello uno siempre tiene que ver el ámbito familiar que nunca hay que dejarlo de lado y el ámbito jurisdiccional porque hay que cumplir con el deber del trabajo y finalmente, estar contestando estos sumarios disciplinarios, el desgaste no es contestar sino estarles enseñando a cada rato a estos señores qué es lo que se hace y qué no se hace.

