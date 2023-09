Macías recupera su cargo en la Corte y la Judicatura debe ofrecerle disculpas

El destituido juez Walter Macías deberá recuperar su cargo en la Corte Nacional de Justicia. La jueza de la Familia Martha Vimos aceptó la acción de protección que presentó el juez por considerar ilegal e inconstitucional la decisión de dos vocales del Consejo de la Judicatura de sacarlo del cargo.

La jueza resolvió que el Consejo de la Judicatura vulneró los derechos del Walter Macías al resolver su destitución el pasado 19 de agosto en una sesión extraordinaria virtual el día anterior a las elecciones. Además de recuperar el cargo deberá recibir disculpas públicas del Consejo, las remuneraciones que no haya percibido, entre otras cosas.

“Definitivamente la vulneración del derecho está presente”, hay falta de motivación, se violó el derecho a la seguridad jurídica y a la independencia judicial, señaló la jueza. De las pruebas que se presentaron en la audiencia la jueza rescató varios elementos que apuntalan su pronunciamiento. (LEA ADEMÁS: "La Corte no da paso a declarar que Macías incurrió en negligencia manifiesta")

Por ejemplo la advertencia que hizo en esa reunión el vocal Fausto Murillo quien había observado que dos horas no eran suficientes para analizar un expediente que cuenta con al menos 10 cuerpos. Él había pedido una nueva convocatoria para analizar el tema.

“Si uno de los vocales dice que no puede conocer los 10 cuerpos me pregunto habrán conocido los otros vocales todo el expediente”, mencionó la jueza. Manifestó que el acta de la reunión no dice qué tratamiento se dio a ese pedido.

Además, recordó que a Macías le iniciaron el sumario el 8 de mayo pasado pero en el camino aparecieron argumentos, hubo reforma de reglamentos para las sesiones del pleno. Eso implica que se vulneró la independencia judicial. Adicionalmente dijo que los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, que esperan una audiencia preparatoria de juicio por posible tráfico de influencias, no debían asistir a la reunión en la que se definía el tema de la destitución por tener conflicto de intereses. (TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "La Judicatura le abre otro expediente al juez Walter Macías y por el mismo caso")

Reflexionó que la veeduría ya sugirió que los dos vocales no participen en ninguna de las diligencias ni acciones relacionadas con el sumario. Además, añadió que del análisis de la sesión se concluye que se instala la sesión, hubo quorum y se toma la votación y se resuelve que no hay mayoría, no está destituido para la primera votación.

Observó que donde está la vulneración es donde Maribel Barreno se excusó de votar, está en la reconsideración y eso da un cambio significativo a la votación porque “no debió intervenir y dar su voto para la vulneración”, la veeduría ya le había advertido. “Hay actos demasiado evidentes que lesionan los derechos”, puntualizó.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, emitió un comunicado en el que señala que respetarán la decisión y acatarán las disposiciones interpuestas.

La Fiscalía abrió un expediente contra los vocales del Consejo por posible obstrucción de la justicia y los sospechosos ya fueron notificados con la causa. Además de recuperar su cargo, Macías retomará los casos que se encontraban en su conocimiento. Entre ellos, la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura.

