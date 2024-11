Los vocales suplentes del CNE acuden a la Corte Constitucional por principalización

Los vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron este 19 de noviembre de 2024 que acudieron a la Corte Constitucional (CC) para garantizar su principalización en el órgano electoral, prevista para el 20 de noviembre de 2024.

Elecciones 2025: lo del reemplazo a Jan Topic es un temazo para Los Simpsons Leer más

Le puede interesar: CAL conoció la solicitud de juicio político contra Ministra Núñez y pide informe

Según informaron los vocales suplentes en rueda de prensa, se trata de una acción de seguimiento al dictamen constitucional que regula las designaciones de autoridades realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

"En el dictamen se establece que los periodos de los vocales son definitivos e inalterables", señaló la consejera electoral suplente María Cristian Kronfle y acotó que la presentación del recurso tiene tres finalidades: se cumpla con la cesación de funciones de los vocales del CNE, se permita la transición de los suplentes y se convoque a audiencia pública para analizar la auto prórroga del CNE.

Le puede interesar: Bases extranjeras: comisión tiene desencuentros por el cronograma

Kronfle incluso recordó que el incumplimiento de este dictamen provocó que, en octubre de 2023, la Corte Constitucional destituyera al expresidente del CPCCS, Alembert Vera, por intentar establecer una veeduría ciudadana que evalúe las actuaciones del transitorio.

🇪🇨ECUADOR NO TE DEJES ENGAÑAR:



LOS ACTUALES VOCALES DEL CNE, SE TIENEN QUE IR POR NORMA EXPRESA‼️



Auto-prórroga NO HAY 👇🏼 pic.twitter.com/o6or2pUTdY — María Cristina Kronfle (@mckronfle) November 17, 2024

En CNE se tomó la atribución de interpretar la prórroga de funciones

El vocal suplente José Merino, por su parte, señaló que la prórroga de funciones anunciada por el CNE no sería correcta, ya que el oficio remitido por parte de la Procuraduría General del Estado (PGE) no es un criterio jurídico vinculante, sino apenas una respuesta a un pedido del órgano electoral.

Enrique Gómez e Inés Díaz Chirán, el nuevo binomio de SUMA en las elecciones 2025 Leer más

Le puede interesar: Asamblea: el Pleno decidirá la continuación del juicio político a Andrea Arrobo

"En 2017 no había suplentes, por eso (los vocales) no podían terminar su periodo y se prorrogaron", señaló Merino y aclaró que la situación actual no es la misma, ya que el periodo de ellos como suplentes culminará después.

Respecto a la prórroga anunciada por los vocales electorales del CNE, Merino y Kronfle sostuvieron que "existe norma expresa, no hay interpretaciones" y soltaron una pregunta para los consejeros: "¿Tienen otros intereses? Cuando entremos veremos lo que han hecho".

Le puede interesar: Asamblea: se debatirá la creación de la Universidad de Santo Domingo

Incluso sostuvo que ha sido el departamento de asesoría jurídica del CNE el que "se ha tomado la atribución de interpretar la supuesta prórroga" y que el oficio mostrado por el órgano electoral ni siquiera ha sido firmado por el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!