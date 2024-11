Elecciones 2025: lo del reemplazo a Jan Topic es un temazo para Los Simpsons

Es perfectamente posible que si se hubiera insistido en el nombre de Antonio García Reyes como sustituto de Jan Topic, para la candidatura presidencial, algún guionista de Los Simpsons se le hubiera pasado por la cabeza hacer un episodio de la serie sobre el momento electoral ecuatoriano.

De hecho, era un tremendo tema. Un exitazo, sin duda. Solo hay que imaginarse a un país remoto, triste, pobre y muy poco conocido donde un movimiento político decide poner como candidato a la Presidencia a un señor cuya única obra que la gente recuerda es la que tomó en 2009 cuando era funcionario de un gobierno enemigo de los medios y restringió a la serie al horario de mayores porque era partidario de que un consejo de sabios decida antes si es un programa que merece o no ser visto por menores de edad.

Y que luego de que el gobierno de ese país remoto se percató de que la medida era tan ridícula e iba a dejar a la imagen del país por el piso tuvo que arrepentirse o al menos decir que se había arrepentido y echarse para atrás.

Una buena idea para un capítulo de Los Simpsons

Incluso, le podría interesar al guionista de Los Simpsons que luego del escándalo que se armó en el país por haber escogido al enemigo de Los Simpsons se decidió dejar insubsistente su nominación y dejar en su lugar a un señor al que ojalá lo conozcan en su casa. En realidad, el tema, manejado con un poco de gracia y sin piedad con el paisito remoto de marras era una excelente e insuperable idea para Los Simpsons.

Lo del cuento imaginario viene a cuento por la forma que en la llamada plataforma Transforma, de la que hace cabeza el partido SUMA, resultó ser un excelente ejemplo para entender cómo funciona en el Ecuador el supuesto sistema de partidos que es, cualquier cosa, menos de partidos. La elección del candidato depende de cualquier cosa menos de la línea ideológica del partido (para comenzar porque no la tienen ni les interesa tener), tampoco de los antecedentes de los posibles candidatos ni siquiera de sus pensamientos frente a los temas que más le interesan a su país, mucho peor al mundo.

Que tenga o no una idea, por ejemplo, sobre la crisis energética o sobre la crisis de inseguridad no importa un rábano. Eso es tema al que lo pueden armar en el taxi que los lleve al debate presidencial, así que no importa mucho.

Se trata de un sistema que consiste básicamente en un mercado electoral donde únicamente puede ser candidato el que tenga los recursos para pagar por el alquiler de la etiqueta del movimiento o partido nodriza, que es la que le permite pasar como candidato porque es la seña que el Estado necesita. Acá no hay ideología que importe: eso es para perdedores o ‘losers’, como ahora dicen los jóvenes cuando hablan de los menos populares de su clase.

¿Un sistema electoral fallido?

El sistema electoral ecuatoriano que nació cuando el sistema de partidos que había y funcionaba mal que bien hasta mediados de los años 90 y que el relato de la llamada anti-partidocracia lo enterró, es ahora un espacio para aventureros y diseñada a la perfección para que alguien que responde a cualquier mafia consiga una cantidad interesante de plata y que les haga tentar a los dueños de estos supuestos partidos que, finalmente, son únicamente unas etiquetas que los candidatos necesitan para participar.

La pregunta que este sistema plantea al país es: ¿cuánto cuesta una candidatura? Porque si uno ve los nombres que han barajado hasta ahora para sustituir a Topic, se evidencia toda la porquería que se esconde a nombre de la democracia.

El cuento no acaba ahí. El señor García no duró ni dos días como el posible candidato que reemplazaría a Topic. A los minutos de anunciada la decisión, las redes empezaron a estallar con información sobre el señor. Los usuarios de X y especialmente los de TikTok empezaron a empapelarlo con sus antecedentes.

Su entusiasmo por el correísmo, su afán irreprimible por salir en fotos con Rafael Correa o Jorge Glas, su lambonería con Vinicio Alvarado y hasta con Hernán Luque Lecaro, pieza importante de la corrupción del gobierno de Guillermo Lasso. No era difícil, bastaba con poner su nombre en Google hacer clic y esperar a lo máximo un segundo. ¿Por qué no lo hicieron? Si les interesaba llegar al poder a los grandes señores de estos partidos o movimientos de la plataforma Transforma jamás hubieran dejado de hacerlo. Pero seguramente eso no les importaba o, peor aún, precisamente no querían ni saberlo.

Finalmente, cuando dieron marcha atrás, escogieron a uno que ni los tuiteros más avezados lograron saber quién es. Se llama Wilson Gómez Vásconez y lo primero que se siente por él cuando se hace el ejercicio de Google es sentir un entrañable deseo que al menos lo conozcan en su casa. Su máximo desempeño en el Estado fue en el 2020 cuando fue director del ECU 911 de Samborondón: tremenda experiencia para ser presidente de un país como el Ecuador.

Lo de Topic nos sigue regalando lecciones sobre la supuesta democracia en el país.

