Viteri presenta una acción judicial internacional para que el Gobierno libere la compra de vacunas

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha presentado este 16 de marzo una acción judicial internacional para que el Gobierno libere la compra de vacunas, algo que viene solicitando desde mediados de febrero. Así lo anunció en sus redes sociales y así lo hizo.

"Estuve en una mesa frente a frente con el presidente, el ministro de Salud y la vicepresidenta y todos dijeron que sí, día siguiente todo cambió. Empezaron a pedir papeles tras papeles y terminé diciéndoles que haré lo que ellos dicen", dijo la alcaldesa en una entrevista con La Posta, antes de acudir al Complejo Judicial Guayaquil Norte, ubicado en La Florida para interponer un recurso legal.

Según Viteri, "no hay en el país" una organización mejor de la división de una ciudad como lo hay en Guayaquil.

"Tenemos 80 puntos de salud, tenemos dividida a la ciudad en 20 distritos, sabemos cuántas personal hay de 60 a 69 años, de 70 a 79 años. Tenemos la veeduría, la plataforma para que todo el que se inscriba sea visto por cualquiera, vamos a comprar las vacunas de manera directa. Si lo tienen todo y una de las razones que dijeron es que una de la vacuna no tiene permiso, compramos la que ellos quieren. Dijeron que necesitaban la autorización del procurador y que estaban esperando su respuesta, nunca enviaron la pregunta", reiteró.

La alcaldesa asegura que no entiende por qué el Gobierno está hablando de competencias que no ha pedido. "Nos estamos sumando a la vacunación, no le estamos pidiendo ni un solo dólar", y que le sorprende que ahora sí hablen de cruce de dinero cuando ellos pagan doctores intensivistas para hospitales del Gobierno y les da insumos y medicinas.

"Este es un juego macabro, desde el día en el que le dije al Gobierno han muerto más de 300 personas bajo un silencio sepulcral del Gobierno central y siguen dándole largas al asunto. No sé si es porque ellos traen 73.000 dosis y nosotros dos millones", mencionó.