Guayaquil recolecta firmas para presionar al Gobierno para que libere la compra de vacunas

El Municipio de Guayaquil habilitó una página web para que las personas firmen "para exigir que se salven vidas" y liberen la compra de vacunas contra la COVID-19.

"Desde el primer día luchamos para contener la ola de COVID en la ciudad de Guayaquil, ahora lo hacemos para adquirir vacunas. Pero esta vez te necesitamos a ti. Firma en liberenlasvacunas.com y ayúdanos a salvar vidas", dijo la alcaldesa en un vídeo subido a su redes sociales.

La pugna por la compra local de las vacunas revivió a finales de la semana pasada cuando, pese a la conversación que dijo Viteri que ya había tenido con el presidente Lenín Moreno, el Ministerio se Salud solicitó a los municipios una serie de documentos que estancan las negociaciones con las farmacéuticas.

"Desde el día en que enviamos la carta, hasta hoy han muerto 260 personas por COVID solo en Guayaquil y nosotros estamos a la espera de en qué momento el Gobierno a través de decreto ejecutivo o de acuerdo ministerial, porque esto es serio, no es decir "vayan y hablen" porque las compañías no van a hablar con nosotros si no tenemos el aval del Gobierno por escrito van a seguir muriendo personas", dijo Viteri en una entrevista en Ecuavisa el viernes.

"Yo no entiendo cómo el Gobierno, teniendo un Municipio que les dice que les va a descargar la vacunación de un millón de personas para que puedan utilizar el dinero en otras ciudades más pequeñas no dice "ok, señora, ¿qué necesita?" No, sino que envían más papeles y a través de los papeles, por cada letra, muere un guayaquileño más", añadió.

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, dijo este 9 de marzo que no es posible que se les delegue a los municipios la negociación de vacunas, pues esa es "responsabilidad del Gobierno del Ecuador".

La meta del Municipio de Guayaquil es recolectar 100.000 firmas y hasta la publicación de esta nota 18.496 ya personas habían firmado.