Wated: “El presidente no puede firmar un decreto que es ilegal”

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que el presidente estaba abierto a que los municipios adquieran las vacunas, sin embargo ahora parece que esa opción se aleja. El nuevo secretario de Gabinete de la Presidencia habla de este tema con EXPRESO y de la lista de los vacunados que Salud no quiere publicar.

- Esta semana llega otro lote de vacunas, pero aún estamos lejos de la meta del mes, ¿cuándo llega el millón de dosis de Sinovac?

- Esta semana van a llegar a 73 mil vacunas más que están programadas y todo esto está siendo debidamente coordinado. Las chinas deben llegar a fines de este mes, entre el 23 o 27, estamos gestionando para que se embarque. Vamos a fletar un avión para irlas a recoger, pero el tema está muy bien avanzado. En la logística se han unido alcaldes de varias ciudades porque esto es una cruzada nacional.

- Sin embargo, la alcaldesa de Guayaquil habla de incumplimientos luego de una reunión con el presidente y la relación está tensa. ¿Qué ha pasado?

- El Gobierno no ha tensado nada, ha sido un gobierno de diálogo siempre. Para nosotros no existe un problema, más bien se le ha abierto la puerta no solo a la alcaldesa, pero lo que no se puede es violentar la ley. Entregar una delegación no es posible legalmente. No es que el Gobierno no quiere. Hemos sido claros, lo único que necesitamos es que si ellos han conseguido vacunas sea negociado con las farmacéuticas, porque hay un mercado negro y se lo digo porque en el IESS nos ofrecieron, y las farmacéuticas han dejado claro que no van a negociar con privados o municipios.

- Entonces, ¿no hay opciones?

- Si es que Municipio puede comprar nos vamos con el ministro. Yo me he ofrecido, irnos a las farmacéuticas, a la que quieran si cuentan con aprobación de la OMS, FDA y la EMA. Ya hay una negativa de AstraZeneca y de Pfizer y si vamos donde ellos el que debe hacer la negociación es el ministro de Salud. Lo que no podemos hacer es entregar un poder para negociar en nombre de Ecuador porque eso no lo permite ni la Constitución ni la ley. Nuestra intención no ha sido bloquear a nadie y por eso la alcaldesa se ha reunido con el presidente.

- Este impedimento lo han tenido claro desde el principio, ¿por qué no se lo dejaron claro a la alcaldesa en esa reunión?

- Siempre el Gobierno ha sido claro y siempre se ha dicho claro que manden la comunicación para ver cómo hacemos la gestión. Lo que no podemos controlar son las respuestas de las farmacéuticas, y tampoco le podemos exigir a una farmacéutica que negocie con un municipio. Nosotros podemos ir con el dinero del Municipio a comprar más vacunas para Guayaquil.

Hay países en los que se ha vacunado a sus autoridades y nadie dice nada. Aquí aparentemente es delicado.

- Sin embargo, la alcaldesa salió de esa reunión diciendo que el presidente estaba dispuesto a delegar por medio de un decreto la compra y la negociación...

- Yo no estuve en la reunión, pero el acuerdo, el presidente me lo ha explicado, es darle todas las facilidades y eso se está intentando hacer. Si la ley no lo permite, vamos de forma directa. No se puede hacerle firmar al presidente un decreto que es ilegal y el ministro no puede firmar un acuerdo que es ilegal. Ella puede ir con el ministro de Salud, que es el que está reconocido por la farmacéutica para negociar de forma directa.

- ¿Por qué no se quiere revelar la lista de los vacunados?

- Este es un tema que está en manos de la Fiscalía y la Contraloría, ellos tienen acceso directo. Mientras los jueces pidan se entregará. Esto parece como la famosa lista de Odebrecht. Pero el paciente en el momento en que se lo vacuna se crea una historia clínica y está claro en la ley que no se puede develar. ¿No cree que para nosotros no sería fácil dar un listado? Yo también quiero saber dónde está la lista.

- Y ¿por qué el ministro dijo que sí se publicará la lista masiva?

- No, no. Yo no le he escuchado decir eso al ministro. Pero si este es un tema que legalmente se puede hacer yo no veo ningún tipo de problema con que la ciudadanía lo pueda conocer.

- Las personas quieren saber si, por ejemplo, alguien del gabinete se ha vacunado...

- Si el ministro anterior cometió algún error en función de eso, ya él renunció.

- Con el apoyo del presidente...

- A ver, usted apoya a sus ministros en el marco de su gestión, pero los ministros son seres humanos y pueden cometer errores. Yo no le estoy diciendo que exista un problema, pero ya se vio en la televisión que se han vacunado a periodistas y a otros. Yo le puedo decir que yo no me he vacunado y no me vacunaría todavía. Pero si se ha cometido un error con las personas vacunadas para eso están las instituciones de control.

- ¿Usted no puede decir si los del gabinete se han vacunado?

- No es información que ha pasado por mis manos. Y es información que tampoco la aspiro a pedir si es que existe una normativa legal que lo impide. El ministro tendrá que hacer lo que establezca el juez, pero hay que tener clara la resolución del juez y leer exactamente lo que se está pidiendo.