Caso Iberia: “Viteri debe reconocer el error”

Por redes sociales, varios diplomáticos, expertos en relaciones internacionales y excancilleres han mostrado también su preocupación. “La primera reacción externa ante la insólita medida de la alcaldesa de Guayaquil acaba de producirse en el Parlamento Europeo. Se exigen responsabilidades y se califica de actitud xenófoba y populista, impropia de noble pueblo ecuatoriano. Torpeza y vergüenza”, señaló Fernando Yépez, exembajador del Ecuador en Bélgica, Unión Europea, Chile y Argentina.

Ocles: "El bloqueo del aeropuerto de Guayaquil es ahora un tema de la justicia" Leer más

Primera reacción externa ante la insólita medida de la Alcadesa de Guayaquil acaba de producirse en Parlamento Europeo. Se exigen responsabilidades y se califica actitud de xenófoba y populista, impropia de noble pueblo ecuatoriano. Torpeza y vergüenza!!! https://t.co/f8VThBFnQ1 https://t.co/CaDYrGG4zC — Fernando Yépez Lasso (@fernandoyepezl) March 19, 2020

Andrea Balda, subdecana de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande (UCG), cree que la vía correcta para solucionar el problema es la coordinación entre lazos diplomáticos para subsanar relaciones tanto con la Unión Europea como con España. “El diálogo y la comunicación son imprescindibles en este momento. Las relaciones entre la Unión Europea y el país contemplan muchos temas adicionales al del aeropuerto: migración, comercio… (...) Es indispensable que la línea de comunicación se mantenga abierta y receptiva”, manifiesta.

Algo similar piensa José Ayala Lasso, exministro de Asuntos Exteriores y exprimer alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo que el Gobierno puede hacer, indica, es explicar que lo ocurrido es un hecho que no tiene precedentes, si no que más bien fue el resultado de una decisión no premeditada. “Hay que mover todos los mecanismos al alcance del Gobierno para dar explicaciones que satisfagan a los entes internacionales y evitar la aplicación de sanciones”, sostiene.

La obstrucción de la pista levanta críticas europeas contra Viteri Leer más

Ayala recuerda que es importante que el “acto de prepotencia” de Viteri, frente a la crisis, sea reconocido por la alcaldesa como un error, sin acosar. “No se trata de humillar a alguien, se trata de hacerle comprender que ha cometido un error y que eso debe ser asumido como tal y rectificado. Una explicación de ella podría ser útil para que las autoridades internacionales comprendan el caso”, explica.

Respecto al temor de que el aeropuerto pierda su categoría 1, Balda piensa que es difícil asegurar, actualmente, que hay una única vía correcta para asegurar que no le quiten la categoría al aeropuerto. Insiste en que el diálogo diplomático es un primer paso. “El siguiente ya tendría que ver con reafirmar compromisos dentro de los parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”.

Por su parte, el exvicecanciller Marcelo Fernández piensa al igual que Balda y Ayala que la decisión de no polemizar sobre este tema que ha tomado el Gobierno nacional al momento es la correcta. Sin embargo, Fernández aclara que para empezar, Ecuador debe darle garantías a los extranjeros de volver a su país de forma segura, entendiendo todos los factores sanitarios que atraviesa el mundo.

"El accionar de Viteri es ilegal e inconstitucional" Leer más

Por su parte, el canciller José Valencia, aseguró que no habrá repercusiones para Ecuador por el bloqueo de la pista. “Nosotros hemos explicado a los países involucrados las circunstancias. Ellos han entendido que fue un asunto que no dependió del Estado. “No habrá ninguna repercusión contra el Ecuador o el aeropuerto”, señaló el diplomático la tarde del viernes 20 de marzo.