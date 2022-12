General en servicio pasivo de la Policía Nacional. Lideró la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased). Fue comandante del Distrito Metropolitano de Quito en 2019 y al año siguiente, en la Zona 8 que se conforma por Guayaquil, Durán y Samborondón, la más violenta.

Contexto

Este 14 de diciembre se cumple un año de la revocatoria de visa al general de servicio pasivo de la Policía Nacional, Víctor Araus. Ocho meses después del hecho, carga consigo una carpeta con documentos, entre ellos, uno de la Contraloría General del Estado que señala en su conclusión que “no encontraron elementos subjetivos de un incremento patrimonial no justificado”.

- ¿Por qué carga esos documentos?

- Porque esta es la única sentencia que he tenido, más las declaraciones del embajador. Esto me arruinó la vida, porque se me cerraron las puertas en todos lados, porque me criticaron de narcotraficante.

- Pero a usted no se lo nombró directamente.

- Pero si se dice, sale del huevo, cacarea y tiene pico ¿Qué es? Por favor... Un día dicen que hay narcogenerales y al día siguiente me llaman a mí. Fui víctima de linchamiento mediático, salí en todos lados, expuesto al escarnio público y la censura pública.

- ¿Cómo fue que le quitaron el beneficio migratorio?

- Yo fui porque no tengo nada que temer, si hubiese existido algo no salía de la embajada porque es territorio americano, me atendieron solo 3 minutos y me dijeron que su visa va a ser cancelada, me pidieron el pasaporte y pusieron el sello. Pregunté ¿por qué? Y el agregado consular me dijo por información proporcionada a nuestro gobierno.

A la institución se le hizo un tremendo daño al decir ligeramente narcogenerales, sin presentar las pruebas.

- Entonces la pugna interna en la Policía terminó en escándalo.

- Es un tema de situaciones personales y rivalidades con la comandante Varela, que no los puedo decir públicamente. Ella me calificó con 10.76 sobre 20 en mi proceso de ascenso. Yo no cuestioné la nota, sino el proceso porque debía haber una constancia de mi evaluación, se comprobó que no hubo y lo presenté ante un juez; me dan la razón, ordenan mi reincorporación. Ni en mis peores pesadillas pensé que a la semana siguiente el embajador iba a dar semejantes declaraciones que hasta hoy espero las pruebas de esa acusación.

- ¿La excomandante Tannya Varela se quejó de usted en la embajada de Estados Unidos?

- No tengo constancia de ello, pero la intención era llamarme a mí para dañar mi imagen y tener los argumentos que no pudieron tener legalmente para sacarme de la institución y esa misma tarde pedí a Fiscalía que me investigue y a la Contraloría, y ahora dicen que no tengo ninguna observación.

- ¿Esto lo sabe el presidente?

- He tratado por muchas vías y por muchas personas de llegar a él para hablar, pero nunca me ha querido recibir. Es obvio porque no gozo de la confianza de él. No quiero reincorporarme a la institución, estoy aquí para limpiar mi nombre.

- ¿Qué hará al respecto?

- Yo presenté una demanda en el Contencioso Administrativo por el daño causado y después de eso voy a demandar al Estado.

- ¿Cuándo la van a presentar?

- Estoy esperando los resultados para ir a las instancias internacionales y cumplir los procesos, aunque tarde años.

- ¿Tomará acciones contra Estados Unidos?

- Creo que el embajador fue mal utilizado, le dieron una mala información, hizo declaraciones a la ligera sin mala intención, pero terminó afectando a la moral de toda una institución sin presentar una sola prueba.

También presentaré mi documentación para que revean la eliminación de la visa, no sé si me la acepten.



- Pero lo que más importa es la seguridad del país más que las pugnas internas.

- Yo tenía una percepción y una idea muy clara de cómo enfrentar la delincuencia y creo que falta un poco de firmeza en cómo tomar las decisiones inmediatas y no a mediano plazo, pero no se hace.

- En la Consulta Popular se pide el apoyo de los militares.

- Pero por favor, las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a sus competencias y que lo haga bien. Nosotros decomisamos la droga, pero quién está a cargo de las fronteras, son ellos los que no deben dejarla pasar ni por tierra, mar o agua y le van a dar otra responsabilidad cuando cumplen las otras.