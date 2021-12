La reunión a la que fue convocado Víctor Araus, general reintegrado a la Policía con una acción de protección, en la Embajada de Estados Unidos en Quito duró pocos segundos. Se realizó este miércoles 15 de diciembre de 2021, a las 14:00.

Le informaron lo que él ya sospechaba: se le retiró la visa a ese país a él y a su familia. Lo informó su abogado Diego Chimbo porque Araus desde las 13:00 de este miércoles fue notificado que no puede dar más ruedas de prensa o declaraciones a los medios por prohibición de los códigos de ética policiales y reglamentos de la institución. Como oficial en servicio activo dijo que debe respetar las disposiciones.

Quién sí habló fue Chimbo. El defensor aseguró que lo que enfrenta su cliente es la consecuencia de "enfrentar el poder". Lo que le ocurre al general Araus justo cuando fue reintegrado le generó suspicacias y más cuando en la Embajada le habrían dicho a su cliente que el sustento de la cancelación de la visa fue entregado por la propia Policía. Por eso pedirá a esa legación la documentación que habría servido de sustento. El alivio que por el momento tiene la defensa del oficial es que la medida puede ser revocada. Eso le habrían dicho al oficial en la Embajada.

Generales notarizan pasaporte y visa de EE. UU. y piden se revisen cuentas y bienes Leer más

"No le perdonan a Víctor Araus haber retornado a la Policía, haber denunciado y evidenciado un acto delictivo en el proceso de calificación de su ascenso", señaló Chimbo. Además aclaró que no tiene nada que ver la decisión de la Embajada sobre si un oficial en servicio activo ocupa o no un cargo. Araus es el actual director financiero de la Policía.

Chimbo precisó que en el caso de su cliente no es una investigación de Estados Unidos sino que obedece a la entrega de documentación por parte de la propia Policía. Añadió que ya han dirigido oficios a Inteligencia, Policía, Fiscalía, Antinarcóticos para que certifiquen si es que hay alguna investigación contra el general.

Chimbo defendió la trayectoria de Araus en sus 35 años de trayectoria. Dijo que el general no tiene que ver con los 'narcogenerales' porque no ha estado en Antinarcóticos y solo ha ejercido cargos en la Dinased. Pedirá a la Asamblea que haga comparecer al director de Inteligencia para que explique desde cuando hace ese tipo de investigación y cuál es la información que entregó a la Embajada de Estados Unidos.