Generales notarizan pasaporte y visa de EE. UU. y piden se revisen cuentas y bienes

El señalamiento del embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick sobre la existencia de 'narcogenerales' llevó a 16 miembros de la cúpula policial, encabezados por la comandante Tannya Varela a reaccionar con varias acciones.

Como primer paso los oficiales superiores notarizaron sus pasaportes y visas otorgadas por ese país y como segundo aspecto anunciaron que pedirán a la Contraloría, Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) y a la Superintendencia de Bancos que hagan las auditorías de las cuentas bancarias y de los bienes de todos los que fueron ascendidos a partir de 2016.

Varela inició diciendo que a ninguno de los 16 generales que se presentaron este miércoles al mediodía en la Comandancia "nos han llamado o citado a la Embajada con la finalidad de cancelarnos las visas, según los documentos que tenemos cada uno" y que hicieron notarizar.

Pidió que los cuatro que han solicitado el reintegro tras beneficiarse con una acción de protección concedida por la jueza Verónica Medina procedan de la misma forma y que presenten la documentación y las visas notarizadas y firmen las solicitudes para que se investiguen sus cuentas y bienes.

Varela mencionó que ha sido objeto de ataques contra ella, su familia y la institución y que se defenderán con la verdad. Reiteró que el crimen organizado y el narcotráfico buscan destruir la institucionalidad de instituciones sólidas como la Policía. Ratificó que seguirán protegiendo a los ciudadanos y anunció que combatirán las manifestaciones delictivas como narcotráfico y crimen organizado.

Cerca de las 13:00 el reintegrado general Pablo Miguel Rodríguez Torres y uno de los aludidos en la rueda de prensa sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos dijo que la convocatoria no fue para lo que están en una condición distinta. "Me complica. Evaluaré este gesto con mi familia porque es un tema familiar", manifestó.

"No he sido llamado a la Embajada, ni mi familia", aclaró e indicó que la semana pasada regresó de Huston, Estados Unidos en donde estuvo nueve días. "No entiendo las razones porque estamos tratando de que nuestra institución sea cada vez más vulnerable.

Si nosotros, yo especialmente soy una piedra en el zapato de todas estas pretensiones de poder más que todo, pues daré un paso al costado".

Aseguró que al tener sus pasaportes en regla los hará notarizar de inmediato. En su cuenta de Twitter el oficial señaló en respuesta a Varela: "igualmente me uno a ese pedido y autorizo lo necesario para que se proceda en mi caso pese que no es necesario, la Fiscalía lo puede hacer en cualquier momento".

A diferencia de Rodríguez, el general Víctor Araus fue convocado a la Embajada de Estados Unidos a las 14:00. A ese sitio llegó, ingresó y salió casi de inmediato. Anunció una rueda de prensa donde su abogado Diego Chimbo.

El oficial fue reintegrado el martes a sus antiguas funciones como director financiero de la Policía.