Victor Araus sospecha que es probable que la Embajada de EE. UU. le retire la visa

El general Víctor Araus, reintegrado a la Policía a su cargo de director financiero por una acción de protección concedida por la jueza Verónica Medina, acudirá hoy miércoles 15 de diciembre a la Embajada de Estados Unidos en Quito. "

Acabo de ser convocado mañana a las 14:00 para una entrevista en la Embajada Americana. Me pidieron llevar los pasaportes (no sólo el mío, sino los de mi familia). Presumo para que será. Luego daré a conocer en rueda de prensa resultado de la misma", escribió la tarde del martes 14 de diciembre en su cuenta de Twitter.

Al ser consultado por EXPRESO si es que sospecha que le retirarán la visa respondió que "es lo más probable". La convocatoria al oficial recién reintegrado al cargo que ocupaba antes de ser cesado de la institución por un Decreto Ejecutivo tras no ser calificado para los ascensos junto con otros tres generales se da justo en momentos en los que el embajador de ese país Michael Fitzpatrick habló al portal Primicias sobre 'narcogenerales'.

Me pidieron llevar los pasaportes (no sólo el mío, sino los de mi familia) Presumo para que será. Luego daré a conocer en rueda de prensa resultado de la misma. #ConLaFamiliaNó — Víctor Araus (@VctorAraus1) December 14, 2021

A esas declaraciones los ministerios de Defensa y de Gobierno respondieron asegurando que entre las filas de activos no existen casos de los que habló el embajador. Además pidieron información para iniciar las investigaciones internas.

A su mensaje de Twitter Araus agregó 'con la familia no'. Por esa misma red social señaló que "circula un audio en donde presumiblemente la comandante general (Tannya Varela) colude para encarcelarme. Sus amenazas no fueron en vano, me citaron en la Embajada Americana. Cuando se coteje su voz, todos entenderán lo que ahora están montando. Enfrentarlos tenía un costo. NO ME ATEMORIZARÁN!", dijo.

EXPRESO consultó mediante un mensaje de WhatsApp a la comandante un pronunciamiento sobre las afirmaciones de Araus. Seguimos esperando una respuesta.