Contexto

Gardenia Gómez, madre de Saraí Llanos, migrante ecuatoriana desaparecida desde el 15 de junio de 2021, quien fue asesinada en Estados Unidos por causas aún sin esclarecer, pidió viajar a ese país para verificar si es el cuerpo de su hija. Pero Cancillería señala que eso no será posible porque no hay presupuesto para aquello.

- ¿Qué contempla la ayuda de la Cancillería?

- Realizar un estudio socioeconómico de la familia para determinar si pueden financiar el traslado de los restos mortales. En este caso, la familia calificó y estamos esperando que las autoridades entreguen el cuerpo luego de conocer los resultados de la práctica forense y de ahí el cuerpo será entregado a nosotros para proceder a la repatriación.

- ¿Entonces no viajará Gardenia Gómez a Estados Unidos?

- Se constató que sí es Saraí Llanos por las huellas dactilares. Es difícil que nosotros como Estado podamos financiar el viaje, la estadía y los costos que implica el traslado a la señora madre de Saraí.

- ¿Por qué se dificulta?

- Porque solo tenemos recursos para la repatriación, pero no para que las personas puedan viajar, además que la identificación ya está dada.

- ¿Pero en cuánto tiempo se estima traer el cuerpo?

- Hasta que no se resuelva el caso no pueden traer los restos, porque está en investigación. Las autoridades de Estados Unidos han sido muy estrictas en que no se difunda detalles para no afectar la investigación y segundo que necesitan el cuerpo para hacer todas las investigaciones periciales y pruebas.

- ¿Qué otros factores influyen en la repatriación?

- Depende de los papeles que pida Estados Unidos, la disponibilidad de vuelos comerciales para el traslado y hay que ver si hay cupo, espacio o vuelos. Ese es un proceso que demora una o dos semanas entre todo.

- ¿O sea que los restos estarán en el país cuando esté en la cárcel el asesino?

- No creo que hasta que esté presa la persona, pero sí hasta que tengan información verídica de quién es el causante. Luego, ellos trabajarán en la detención de la persona y más. Porque en relación a nuestros trámites ya están realizados. Solo esperamos que las autoridades de EE.UU. nos digan que ya es posible repatriar el cuerpo y nosotros procederemos.

- Pero, ¿qué otra ayuda dará la Cancillería?

- Dentro de nuestras competencias, corresponde que en el consulado de Atlanta se hable con la policía y pida celeridad en las investigaciones.

- Insisto en las ayudas. Son dos infantes en orfandad que vivían de las remesas que enviaba su mamá.

- Eso es competencia del MIES, ellos evaluarán si es que califica para un bono por orfandad y otro para la mamá, obviamente todos estos aspectos serán tomados en cuenta.

- ¿Por qué no hay un pronunciamiento como país señalando preocupación del caso?

- Eso lo hemos hecho con el cónsul de Atlanta desde el 27 de junio, cuando se conoció la denuncia de desaparición, se está exigiendo en el condado de Hall, en el Estado de Giorgia, como en la ciudad de Atlanta los avances de la investigación y está haciendo un seguimiento permanente. Para conocer qué pasó y quién fue el que cometió el delito.

- Y en el país tampoco se han comunicado de las acciones realizadas sobre el tema.

- Nosotros estamos proporcionando la información según la piden, pero tampoco queremos que despierten más expectativas y la gente especule y trate de obtener más información que puede afectar el caso. Hacer algo aquí no tendría resultado en la investigación porque eso no replica en Giorgia.

- ¿Cuántos cuerpos fueron repatriados en los últimos años?

- En el año 2020 tuvimos 56 repatriaciones de restos mortales, en 2021 fueron 108 y en lo que va del año de 2022 son 50. Un total de 214 cuerpos repatriados.

- ¿Y ecuatorianos desaparecidos en el extranjero?

- Tenemos 10 en 2020, en el año 2021 son 29 y en 2022 van 19 casos.

- ¿Cuántos fallecidos se registran en la frontera de EE.UU.?

- Eso es muy difícil de conocer, primero porque los tenemos catalogados como desaparecidos, luego hay que hablar con las autoridades fronterizas, tanto del lado de Arizona como en la frontera del lado del Río Bravo, de lo último que se supo de ellos por las denuncias de sus familiares. Luego las autoridades encuentran cuerpos e inician las identificaciones.

- ¿Cuántos casos de desaparecidos hay sin resolver?

- Por ejemplo, en 2020 hay 3 casos que no han sido resueltos, doce casos en 2021 y doce casos en 2022 que lamentablemente o no se han encontrado o no se han podido identificar, pero eso ya depende de las autoridades de Estados Unidos y de los protocolos que hay que investigar para poder conocer si están fallecidos.

- ¿Entonces no hay cifras?

- No. una data fidedigna de fallecidos, desaparecidos es muy difícil, justo por su naturaleza, porque se encarga de no dejar registro y muchos familiares no denuncian.