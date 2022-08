Desde el pasado 25 de julio, cuando se confirmó el fallecimiento de la migrante ecuatoriana Saraí Llanos y que su cuerpo fue encontrado hace más de un mes en el condado de Hall, en Georgia, Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se ha pronunciado al respecto.

Según la entidad, no tienen información sobre las fechas de repatriación del cadáver. Su argumento lo escudan en que el caso está en investigación y que “se está analizando”.

Gardenia Gómez, madre de Saraí, quiere respuestas ante los pocos detalles que han salido a la luz y que fueron eco en medios internacionales. “Me la arrancaron, yo quiero ir hasta la última consecuencia. Yo quiero que sigan investigando quién la mató”.

Efrén Guerrero Salgado, abogado, especialista en derechos humanos, identifica que debido a los escasos y oscuros pormenores se identifica un presunto caso de trata de personas y esto sitúa a los familiares en una situación prioritaria de protección y cuestiona el silencio en el tratamiento del caso por parte de Cancillería, debido a que debe presentarse como un Estado protector de los derechos de su población tanto fuera como dentro del territorio.

“Hay una gran vulneración de derechos, porque guardar silencio ante la sociedad genera efectos sociales, económicos, psicológicos y hasta en la salud física de los familiares. Si no comunica lo que está haciendo, los deja en un escenario de desprotección total”.

Guerrero Salgado resalta además que la comunicación de las posibles ayudas que entregue el Gobierno y Estado a la familia de Llanos debe ser fuerte especialmente cuando hay que cumplir tiempos, procesos y requisitos legales de Estados Unidos y de Ecuador, trámites que pueden tardar hasta años.

Hipatia Campos, representante de la Federación de Migrantes Retornados del Ecuador, sostiene que las razones de las aparentes reservas del caso se debe a que siempre han estado en situación de abandono por parte de las autoridades.

“Ellos saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen, no se van a pronunciar porque también saben que son los culpables de que existan este tipo de problemas. No hemos tenido ayuda de ellos, tampoco les interesa y eso es lo peor, no es solo ahora, ha sido siempre. Ahora se habla del delito de trata, coyoterismo, pero no hablan de las políticas públicas y sus acciones porque no hay”.

Campos cuestiona el desinterés y la poca acción de Ecuador aún con un caso tan ‘espeluznante. “No pueden pasar el tiempo haciendo diseños en redes cuando hay desaparecidos en las fronteras, gente a la que nunca se llega a encontrar, así como impulsan llamados, acciones y recursos para proteger a los extranjeros en el país, también que se haga así por los de su propio pueblo”.

El artículo 40 de la Constitución ordena la protección de los ecuatorianos cualquiera que sea su condición en territorio extranjero. Así también en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana se señala repatriación de restos mortales. y que esta aplicará cuando la persona ecuatoriana ha fallecido en el exterior y sus familiares se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Gardenia Gómez era mantenida por su hija a través de las remesas que enviaba Saraí desde Estados Unidos hace 10 meses como mesera. Gómez está al cuidado de sus nietos de 1 y 3 años, hijos de la fallecida.