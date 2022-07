Desde el pasado 10 de junio no se sabía nada de la guayaquileña Sarai Llanos Gómez, de 19 años; quién migró a Estados Unidos para conseguir mejores oportunidades laborales.

Las rutas del coyoterismo se han diversificado Leer más

Gardenia Gómez, madre de la víctima dijo que personal de la cancillería ecuatoriana le dio la noticia y mencionó que la habían encontrado, pero no le precisaron mayores detalles. “Le han cogido las huellas dactilares y han visto que es mi hija. Ya tiene, creo, que como un mes muerta”, dijo.

El pasado 14 de junio, Saraí la llamó a Ecuador y expresó que iba a demandar a quién denominaron “la rusa” (persona que contrató a la joven), porque el trabajo que le ofrecieron no era de mesera sino para prostituirse. Ese fue el último contacto con su familia.

El 16 de junio, Gómez habló con “la rusa” quién le instó a no poner denuncia porque no iba a “servir para nada”. No obstante, lo hizo pero la notificación a la diplomacia ecuatoriana en EE.UU., llegó el pasado 28 de junio.

La madre ecuatoriana viajó a Estados Unidos con visa de turista en agosto de 2021. Estuvo un tiempo en la residencia de su padrino, en Chicago, Illinois y trabajó como mesera y en un camión de comidas.