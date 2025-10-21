Vías cerradas en Ecuador: Provincias afectadas y rutas bloqueadas este 21 de octubre

Los cierres viales en Imbabura continuarán tras la ruptura del diálogo.

Este martes 21 de octubre, Ecuador enfrenta el día 30 de movilizaciones, con bloqueos viales activos en al menos cuatro provincias: Azuay, Imbabura, Pichincha. Las protestas se originaron como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha provocado una firme oposición por parte de organizaciones indígenas como la FICI, UNORCAC y la CONAIE.

¿Cómo verificar el estado de las vías?

Ante las complicaciones para circular por distintas rutas del país, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 ha puesto a disposición una plataforma en línea que permite consultar en tiempo real el estado de las vías a nivel nacional.

Esta herramienta es especialmente útil para ciudadanos, conductores y transportistas, ya que ofrece información actualizada sobre vías cerradas, habilitadas o con paso restringido.

Consulta aquí el estado de las vías en Ecuador en tiempo real: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

La Jarata – Límite provincial Azuay/Loja (Oña)

Riobamba – Penipe – Baños

Vía Atuntaqui – Imantag

Vía antigua Ibarra – Atuntaqui

E35: Cajas – Otavalo

E35: Antonio Ante – Otavalo

Vía antigua Atuntaqui – San Roque

Vía antigua Quiroga – Otavalo

E35: Otavalo – Cotacachi

Quito – Cayambe

Guayllabamba – Tabacundo

E35: Cayambe – Cajas

