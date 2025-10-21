Expreso
Vías cerradas en Ecuador: Provincias afectadas y rutas bloqueadas este 21 de octubre

Conoce las provincias más afectadas y cómo informarte

Este martes 21 de octubre, Ecuador enfrenta el día 30 de movilizaciones, con bloqueos viales activos en al menos cuatro provincias: Azuay, Imbabura, Pichincha. Las protestas se originaron como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha provocado una firme oposición por parte de organizaciones indígenas como la FICI, UNORCAC y la CONAIE.

¿Cómo verificar el estado de las vías?

Ante las complicaciones para circular por distintas rutas del país, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 ha puesto a disposición una plataforma en línea que permite consultar en tiempo real el estado de las vías a nivel nacional. 

Esta herramienta es especialmente útil para ciudadanos, conductores y transportistas, ya que ofrece información actualizada sobre vías cerradas, habilitadas o con paso restringido.

Consulta aquí el estado de las vías en Ecuador en tiempo real: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

  • La Jarata – Límite provincial Azuay/Loja (Oña)
  • Riobamba – Penipe – Baños
  • Vía Atuntaqui – Imantag
  • Vía antigua Ibarra – Atuntaqui
  • E35: Cajas – Otavalo
  • E35: Antonio Ante – Otavalo
  • Vía antigua Atuntaqui – San Roque
  • Vía antigua Quiroga – Otavalo
  • E35: Otavalo – Cotacachi
  • Quito – Cayambe
  • Guayllabamba – Tabacundo
  • E35: Cayambe – Cajas

