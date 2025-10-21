Vías cerradas en Ecuador: Provincias afectadas y rutas bloqueadas este 21 de octubre
Conoce las provincias más afectadas y cómo informarte
Este martes 21 de octubre, Ecuador enfrenta el día 30 de movilizaciones, con bloqueos viales activos en al menos cuatro provincias: Azuay, Imbabura, Pichincha. Las protestas se originaron como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha provocado una firme oposición por parte de organizaciones indígenas como la FICI, UNORCAC y la CONAIE.
¿Cómo verificar el estado de las vías?
Ante las complicaciones para circular por distintas rutas del país, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 ha puesto a disposición una plataforma en línea que permite consultar en tiempo real el estado de las vías a nivel nacional.
Consulta Popular 2025: esto pagas si no vas o abandonas tu mesa electoralLeer más
Esta herramienta es especialmente útil para ciudadanos, conductores y transportistas, ya que ofrece información actualizada sobre vías cerradas, habilitadas o con paso restringido.
Consulta aquí el estado de las vías en Ecuador en tiempo real: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/
- La Jarata – Límite provincial Azuay/Loja (Oña)
- Riobamba – Penipe – Baños
- Vía Atuntaqui – Imantag
- Vía antigua Ibarra – Atuntaqui
- E35: Cajas – Otavalo
- E35: Antonio Ante – Otavalo
- Vía antigua Atuntaqui – San Roque
- Vía antigua Quiroga – Otavalo
- E35: Otavalo – Cotacachi
- Quito – Cayambe
- Guayllabamba – Tabacundo
- E35: Cayambe – Cajas
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.EC